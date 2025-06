Mujer creyó que había llegado la menopausia, pero tenía una terrible enfermedad: los síntomas que la confundieron

Jane Roberts, una mamá de 46 años, y residente en Liverpool, ciudad en Inglaterra, comenzó a notar algunos síntomas que atribuyó a cambios hormonales propios de la edad.

Confusión mental y pérdida de memoria fueron las señales que la llevaron a su médica de cabecera a convencerse de que se trataba de la perimenopausia. No obstante, su relato encendió las alarmas en la consulta. La profesional de salud consideró que podía tratarse de una demencia de aparición temprana.

Jane Roberts pensó que le había llegado la menopausia, pero era un cáncer inoperable. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

“Fui al médico con lo que pensé que eran síntomas de la perimenopausia; parte de eso era un poco de confusión mental y pérdida de memoria. La médica reaccionó de inmediato. Estaba tan preocupada por lo que le dije sobre mi memoria que pensó que tenía demencia temprana”, contó Jane en uno de sus videos de TikTok.

El diagnóstico: un tumor en el centro del cerebro

Una tomografía realizada tras la sospecha inicial reveló la verdadera causa de los síntomas. El 21 de marzo de 2025, Jane recibió un diagnóstico devastador: glioma, un tipo de cáncer cerebral. En su caso, el tumor se localiza en el tálamo, una región profunda del cerebro, lo que impide que sea operado quirúrgicamente.

La esperanza de una intervención quirúrgica fue descartada incluso después de consultar en la reconocida Cleveland Clinic. “Estoy esperando mi próximo escaneo hacia fines de junio para ver cómo está progresando—si ha crecido o se ha detenido. Todos los próximos pasos—biopsia, radioterapia, quimioterapia—implican un riesgo por la ubicación del tumor”, explicó en otro de sus registros audiovisuales.

Una historia que se vuelve viral y busca crear conciencia

Jane recurrió a redes sociales como TikTok e Instagram para relatar su proceso, generar conciencia sobre el cáncer cerebral y acompañar a otros en situaciones similares. Algunos de sus videos superan las 100.000 reproducciones.

“No debemos ignorar los síntomas, por más pequeños que parezcan”, es uno de los mensajes que más resalta en sus publicaciones.

La enfermedad no solo la ha afectado a nivel físico, sino también emocional, especialmente en su rol como madre de una niña de 10 años.

Su hija, en un intento de comprender lo que ocurre, decidió ponerle un nombre al tumor: “Betty”. En uno de los momentos más emotivos compartidos en redes, Jane confesó: “Me desperté sintiéndome muy triste hoy. Es la realidad. No sé lo suficiente. No sé si la radio y la quimio pueden eliminarlo completamente o si esto va a ser solo un proceso de reducirlo. Luego crecerá de nuevo, y estaremos en este ciclo hasta que me venza. Es difícil mantenerse fuerte”.

La ubicación del tumor es lo que no permite que la operen. (Shutterstock/Shutterstock)

Un diagnóstico sin operación y una vida en pausa

El cáncer cerebral, en casos como el de Jane, no siempre permite intervenciones convencionales. El tratamiento depende de múltiples factores, como la ubicación del tumor y su avance. Mientras aguarda nuevos resultados, Jane reflexiona sobre lo inesperado del proceso y la incertidumbre que lo rodea.

“Es una batalla mantenerse feliz o incluso neutral. Pero sé que, mientras Betty (sí, así nombramos al tumor) siga aquí al menos por ahora, soy capaz de ser feliz en medio de este caos. Así que voy a intentar abrazar los momentos bajos, porque me impulsarán hacia los altos”, escribió en una publicación reciente.

También compartió momentos cotidianos que, a pesar de todo, le generan alegría, como asistir a la peluquería. “Asumí que comenzaría el tratamiento, perdería el cabello y que todo pasaría rápido. Pero ya llevo varias citas con el peluquero y ahora tengo el valor de agendar otra en seis semanas”, afirmó.

Lo que debe saber sobre el cáncer cerebral

Según Mayo Clinic, el cáncer cerebral consiste en el crecimiento de células anormales dentro del cerebro. Puede tratarse de tumores primarios (originados en el cerebro) o metastásicos (que provienen de otras partes del cuerpo). Estas masas pueden ser benignas o malignas, y los síntomas varían dependiendo de su tamaño, ubicación y velocidad de desarrollo.

Entre los signos más frecuentes del cáncer cerebral se encuentran:

Dolores de cabeza persistentes y que cambian con el tiempo, especialmente intensos en las mañanas. Náuseas y vómitos sin causa aparente. Trastornos visuales como visión doble o borrosa. Pérdida de sensibilidad o movilidad en una parte del cuerpo. Dificultades para hablar o mantener el equilibrio. Fatiga, alteraciones en la conducta, confusión y cambios en la personalidad.

El abordaje médico varía en cada paciente, pero usualmente combina cirugía, radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, hay casos como el de Jane en los que una operación no es viable, y los tratamientos deben adaptarse a las condiciones particulares del tumor.