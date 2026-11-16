Una mujer encontró los restos del bebé mientras limpiaba la casa de su madre fallecida. (Cortesía CCSS)

Una mujer se llevó una inesperada y perturbadora sorpresa mientras limpiaba la casa de su madre fallecida: encontró los restos de un bebé dentro de un congelador.

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El descubrimiento ocurrió a principios de noviembre en una vivienda de Allariz, una pequeña localidad de España. Los restos estaban en un congelador ubicado en una zona de almacenamiento en la planta baja del inmueble.

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De acuerdo con People en Español, los primeros análisis apuntan a que el bebé tenía entre 32 y 34 semanas de gestación cuando murió. Además, las autoridades consideran que el fallecimiento pudo haber ocurrido hace más de 20 años.

Autoridades investigan las causas de la muerte

Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Galicia, donde se realizó una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte.

Entre las interrogantes que buscan aclarar los investigadores están: si el bebé nació con vida, si murió por causas naturales o si hubo algún tipo de negligencia.

También trabajan para identificar a sus padres biológicos mediante pruebas de ADN y entrevistas con familiares.

La investigación se mantiene en secreto por orden de un juez, por lo que las autoridades tienen limitaciones para divulgar detalles sobre el caso.

Este mismo medio reveló que el bebé fue sepultado en un cementerio municipal tras una autopsia.

Vecinos quedaron conmocionados

El hallazgo generó sorpresa entre los habitantes de Allariz, quienes no ocultaron su impresión ante lo ocurrido.

Un vecino describió la situación como algo sacado de una película de terror, mientras que el propietario de una cafetería local aseguró que los residentes estaban conmocionados y sorprendidos.

Por ahora, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido e identificar a los progenitores del bebé.