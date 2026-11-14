Esta sería la razón por la que suspendieron vuelos en Estados Unidos

Miles de pasajeros enfrentaron retrasos y cancelaciones tras la suspensión de vuelos en Estados Unidos. foto:IA (IA /IA)

Una falla en un sistema de comunicación habría sido la responsable de provocar una de las mayores interrupciones del tráfico aéreo en Estados Unidos desde los atentados del 11 de setiembre del 2001.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó suspender los despegues en todo el país durante más de cuatro horas, luego de detectar un problema que afectó a todos los centros de control de tráfico aéreo.

La medida comenzó el viernes y se levantó a las 8:15 p. m., hora del este de Estados Unidos. Sin embargo, sus consecuencias se extendieron a miles de pasajeros que tenían previsto viajar dentro y fuera del país.

Un viejo cable estaría detrás de la falla

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, reveló este sábado que el problema se habría originado durante los trabajos para reemplazar un antiguo cable de cobre.

El funcionario explicó que las autoridades investigan si el incidente se debió a una posible incompetencia de la empresa encargada de las mejoras o a una falla en los equipos.

La FAA describió la suspensión como una respuesta a “circunstancias extraordinarias”, debido al problema de comunicación que afectó la operación de los centros de control aéreo.

La FAA levantó la restricción aérea después de más de cuatro horas de interrupción. (IA /IA)

Miles de pasajeros afectados

La interrupción provocó más de 8.500 retrasos y cerca de 8.000 cancelaciones de vuelos durante el viernes, según datos de FlightAware.

Cuando se anunció la suspensión, más de 3.500 aviones ya estaban en el aire. Algunos tuvieron que desviarse hacia otros aeropuertos, mientras que otros continuaron sus recorridos hasta llegar a sus destinos.

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El problema también afectó las conexiones internacionales. Vuelos procedentes de distintos países con destino a Estados Unidos sufrieron cancelaciones y retrasos, incluidos servicios desde Canadá, Reino Unido y México.

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Según BBC Mundo, aunque la FAA permitió reanudar los despegues esa misma noche, las autoridades advirtieron que la interrupción tendría consecuencias durante los días siguientes. Ello se debió a la cantidad de pasajeros que quedaron varados y a los cambios que debieron realizar las aerolíneas en sus itinerarios.

¿Cuándo volverán los vuelos a la normalidad?

Duffy advirtió que recuperar el ritmo habitual de las operaciones tomaría tiempo, pues la suspensión generó un efecto en cadena en los aeropuertos.

Varias aerolíneas, entre ellas Delta Air Lines y United Airlines, anunciaron que estaban retomando sus operaciones. Otras comunicaron ajustes en sus vuelos y recomendaron a los pasajeros revisar el estado de sus itinerarios antes de viajar.

Aunque los despegues fueron autorizados nuevamente, la reapertura no significó que todos los vuelos afectados pudieran salir de inmediato. Por eso, las compañías tuvieron que reorganizar sus operaciones para atender a los pasajeros perjudicados.