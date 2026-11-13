Estados Unidos cancela TODOS los despegues de vuelos en su país

El regulador aeronáutico de Estados Unidos emitió el viernes una suspensión nacional de despegues para vuelos, citando un problema de comunicaciones que afecta a las torres de control de tráfico aéreo.

Flightradar24 registró 153.359 vuelos comerciales en 24 horas, el mayor volumen monitoreado hasta ahora durante el verano del Hemisferio Norte. (Sean MacEntee/Wikimedia Commons)

La Administración Federal de Aviación (FAA) “emitió una orden de suspensión nacional para todos los aeropuertos estadounidenses, tras un problema de comunicaciones que afectó a todos los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta”, dijo la agencia. “Técnicos de la FAA investigan el problema”.

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Descartan amenaza

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos descartó que la cancelación de todos los vuelos ordenada este viernes por el regulador aeronáutico se deba a una amenaza contra el país.

“No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por el momento”, declaró Markwayne Mullin a la prensa en la Casa Blanca.

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