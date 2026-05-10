Mujer dio a luz a quintillizos tras 12 años intentando quedar embarazada

La historia de Bedriya Adem, una mujer etíope de 35 años que dio a luz a quintillizos tras pasar 12 años intentando convertirse en madre, está conmoviendo al mundo entero por lo extraordinario y emotivo del caso.

Según El Tiempo, la mujer dio a luz a cuatro niños y una niña en el Hospital Especializado Hiwot Fana, ubicado en la región de Harari, Etiopía.

La probabilidad de concebir quintillizos de forma natural es de aproximadamente una entre 55 millones, por lo que incluso los médicos quedaron sorprendidos.

“No puedo expresar mi felicidad”

Bedriya Adem dio a luz a quintillizos tras 12 años intentando ser madre. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Tras el nacimiento de sus bebés, Bedriya compartió un emotivo mensaje en declaraciones recogidas por la BBC.

“No puedo expresar mi felicidad con palabras. Recé por un solo hijo y Alá me dio cinco”, expresó.

La mujer también relató el difícil proceso emocional que vivió durante más de una década intentando quedar embarazada.

“Pasé doce años sufriendo, escondiéndome y rezando constantemente por tener hijos. Finalmente, Alá me escuchó”, contó.

El hospital confirmó que fue un embarazo natural

El director médico del hospital, el doctor Mohammed Nur Abdulahi, explicó que el embarazo ocurrió de manera natural, sin necesidad de fertilización in vitro, técnica que suele aumentar las probabilidades de embarazos múltiples.

Incluso la familia se llevó una sorpresa durante el parto, ya que inicialmente los médicos creían que se trataba de cuatrillizos y descubrieron al quinto bebé hasta el momento del nacimiento.

Los bebés nacieron saludables

Los quintillizos nacieron mediante cesárea y pesaron entre 1,3 y 1,4 kilogramos cada uno.

Según el centro médico, tanto la madre como los bebés permanecen bajo observación, aunque todos se encuentran estables.

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El doctor Abdulahi explicó que los recién nacidos que superan el kilogramo de peso tienen altas probabilidades de desarrollarse correctamente.

Una historia que conmueve en redes sociales

La noticia rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de personas reaccionaron con mensajes de admiración y felicidad por la familia.

Muchos usuarios destacaron la perseverancia de la mujer y el hecho de que, después de tantos años de intentos y sufrimiento emocional, terminara convirtiéndose en madre de cinco bebés al mismo tiempo.