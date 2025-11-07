Mujer fue asesinada en Estados Unidos tras confundir la casa que iba a limpiar

Una mujer, identificada como María Florinda Ríos, de 32 años, se dirigía a limpiar una casa, pero sin darse cuenta, ingresó a la propiedad equivocada.

Al intentar abrir la puerta, el propietario del inmueble pensó que se trataba de un intruso y le disparó en la cabeza, según confirmó su hermano Rudy Ríos a NBC News.

Los hechos ocurrieron en Whitestown, Estados Unidos, el pasado miércoles 5 de noviembre. Ella trabajaba como personal de limpieza en casas particulares, una labor que hacía junto a su esposo.

María Florinda Ríos recibió un disparo en la cabeza tras equivocarse de casa. (People en Español/Captura)

El testimonio de su familia

“Se equivocó de casa, pero él no tenía que haberle quitado la vida así. Ella no era una amenaza, no tenía nada en las manos, solo las llaves”, lamentó Rudy.

La familia de la mujer guatemalteca ha pedido justicia y claridad en el caso, al considerar que fue un acto injustificado. Ella era madre de cuatro hijos menores de edad.

Investigación en curso

Las autoridades del condado de Boone confirmaron que la causa de muerte fue homicidio. Sin embargo, el coronel Justin Sparks explicó que esto no significa necesariamente que quien disparó enfrente cargos criminales.

El caso continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades legales.