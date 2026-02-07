Mujer le mutila sus partes íntimas a su pareja y le quita la vida

Un caso que tiene en shock a un barrio entero ocurrió el pasado 30 de enero en Bilbao, España, donde una mujer de 55 años fue detenida como sospechosa de asesinar a su pareja, un hombre de 67 años.

La sospechosa es una mujer de 55 años. People en Español (cap/crimen)

Según informó la Ertzaintza, la fuerza policial autónoma del País Vasco, los oficiales acudieron a una vivienda en el barrio de Uribarri tras recibir el reporte de un presunto homicidio. Al ingresar al apartamento encontraron el cuerpo del hombre, quien presentaba una muerte violenta.

Según People en Español, la pareja sentimental de la víctima se encontraba en la casa y habría confesado el crimen en el lugar. Por ese motivo fue arrestada bajo sospecha de asesinato. Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas del hecho.

Medios locales como El Diario Vasco detallaron que la alerta a la policía la dio la hija adulta de la mujer, luego de que su madre le confesara que había cometido el crimen.

El mismo medio indicó que el cuerpo del hombre presentaba múltiples heridas de arma blanca, incluso en el cuello, además de otras lesiones graves en sus partes íntimas.

Las autoridades no han confirmado públicamente lo que sucedió, aunque trascendió que el ataque podría haber estado motivado por celos.

Vecinos del edificio aseguraron haber escuchado gritos provenientes del apartamento antes de que todo saliera a la luz.

“Estoy en shock. Nunca esperábamos esto, y ciertamente no de la manera en que sucedió. Cuando terminaba de trabajar, siempre tomaba una cerveza o un moscato en la terraza con ellos. Hablaban, reían. Tiene que haber algo detrás de esto”, dijo uno de los vecinos.

Otra persona cercana comentó que nadie imaginaba un desenlace así.

“Nadie sabe lo que pasa dentro de las casas de las personas. Parecían una pareja normal, para nada tóxica”, expresó. Otro vecino fue aún más directo: “Parecían la pareja perfecta”.

Se sabe que ambos mantenían una relación desde hacía cinco años y que el hombre era propietario de un bar en la zona.

Según el programa español En Boca de Todos, la víctima era de nacionalidad española y la sospechosa sería de origen latinoamericano.