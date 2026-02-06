Niño de 2 años es rescatado por la Policía tras ser dejado en un carro en un centro comercial

Un grave descuido estuvo a punto de terminar en tragedia, cuando un niño de dos años fue encontrado encerrado dentro de un vehículo en el estacionamiento de un centro comercial de Pilar, con más de 35 grados de sensación térmica.

El llanto del menor encendió la alarma

Policía rescata a niño de 2 años deshidratado que fue dejado encerrado en un carro en un centro comercial (Captura/Captura)

El hecho ocurrió, el pasado lunes, alrededor de las 5 de la tarde, en el estacionamiento del Paseo Champagnat, en Buenos Aires, Argentina. Personal de seguridad del centro comercial alertó al 911 tras notar que un niño lloraba dentro de una camioneta Renault Oroch, con las ventanillas completamente cerradas.

De acuerdo con información policial, un testigo indicó que el menor llevaba al menos 20 minutos dentro del vehículo. La situación se volvió crítica cuando comenzó a sonar la alarma del automóvil, lo que llamó aún más la atención de los presentes.

Al llegar al lugar, un sargento de la Comisaría 8.ª de Pilar intentó localizar a los adultos responsables mediante anuncios por los parlantes del shopping. Tras 15 minutos sin respuesta, y ante el evidente riesgo para la salud del niño, tomó la decisión de romper el vidrio trasero del vehículo.

El uniformado actuó con extremo cuidado para no asustar ni lastimar al menor, quien fue retirado del auto y asistido de inmediato. Si bien no presentaba lesiones visibles, mostraba signos de deshidratación, confirmaron las autoridades.

Los abuelos llegaron después

Minutos más tarde se presentaron los abuelos del niño, un hombre de 44 años y una mujer de 45, quienes indicaron que habían dejado al menor dormido dentro del vehículo porque pensaron que las compras serían rápidas.

El niño quedó fuera de peligro, mientras que la UFI N.° 2 de Pilar tomó intervención en el caso para determinar responsabilidades.

El hecho volvió a encender la alerta sobre los riesgos mortales de dejar a menores dentro de vehículos, incluso por pocos minutos, especialmente durante jornadas de calor extremo.

🇦🇷 Un niño de apenas 2 años de edad fue rescatado tras quedar solo dentro de un vehículo estacionado en un centro comercial de Pilar, en plena ola de calor. El menor estaba llorando, transpirado y sin ventilación.



La Justicia investiga el hecho.

