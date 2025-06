Mujer muere en su baño tras intoxicarse con cafeína y esperar 7 horas por ayuda

La mujer pidió auxilio pero llegó demasiado tarde pues murió de una sobredosis. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una reciente investigación judicial reveló que una mujer en Melbourne, Australia, perdió la vida en abril de 2021 debido a una sobredosis de cafeína, luego de haber esperado durante siete horas la llegada de una ambulancia.

La revista People en Español contó que la víctima, Christina Lackmann, de 32 años, murió sola en el baño después de llamar a los servicios de emergencia por sentirse mal, ya que se sentía mareada y entumecida.

De acuerdo con News.com.au, tras la primera llamada de Lackmann, la ambulancia demoró siete horas en llegar. Las autoridades no consideraron que se tratara de una emergencia crítica, por lo que determinaron que podía ser asistida por un paramédico o una enfermera. No obstante, al estar todos los equipos ocupados, no fue posible coordinar su traslado a tiempo.

La joven tenía 32 años. (Juan R. Costa)

La unidades de emergencia intentaron contactar a Christina 26 minutos después de que finalizara su llamada. Hicieron tres intentos sin obtener respuesta, según un comunicado que compartieron. A las 8:17 p. m. le enviaron un mensaje de texto informándole que Ambulance Victoria estaba tratando de ubicarla.

El personal de comunicaciones continuó intentando llamarla con cierta frecuencia, realizando un total de 14 llamadas. A pesar de que se le asignó un paramédico en dos ocasiones (entre las 9:14 p. m. y la 1:46 a. m.) en ambas fueron redirigidos a emergencias de mayor prioridad.

La ambulancia finalmente llegó al domicilio de Lackmann a las 2:23 de la mañana, luego de que un vecino entró al edificio y otro subiera por el balcón, hallaron a la joven sin vida en su baño. Su perro, que ladraba insistentemente, también fue encontrado en el lugar.

Según 9News, la forense Catherine Fitzgerald concluyó que Christina Lackmann podría haber sobrevivido si hubiera recibido atención médica a tiempo. También señaló que su llamada debió ser derivada a un profesional de salud. Aunque la joven no mencionó haber consumido pastillas de cafeína, se descubrió que ese mismo día le habían llegado a su apartamento.

Los análisis revelaron niveles extremadamente altos de cafeína en su cuerpo. El toxicólogo Narendra Gunja indicó que, de haber preguntado por los medicamentos durante la llamada, se habría iniciado un tratamiento adecuado (incluyendo antídotos y hemodiálisis), lo que posiblemente habría salvado su vida.