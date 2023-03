Mujer murió tras realizarse una cirugía de senos

Mariana Moncada, de 35 años de edad, murió luego de someterse a una cirugía estética.

Su novio, Luis Eduardo Bueno, contó que la víctima ingresó a las cinco de la tarde del 15 de marzo a una cirugía de levantamiento de senos.

“Ella se hizo los senos, se fue a hacerse retoque, le metieron dos pastillas y comenzó a convulsionar, no había nada para reanimarla en el lugar, yo la vi morada, convulsionó como 15 minutos, la levanté de la cama, la bajé y ya en el camino a un hospital ya estaba muerta”, dijo su pareja.

La mujer murió cuando su esposo la llevaba a un hospital. Foto: El Tiempo, Colombia

La clínica estética donde se hizo el procedimiento está ubicada en Cabecera del Llano, en Bucaramanga, Colombia, y de momento no se ha comunicado con la familia de la mujer.

Por la garantía

Luís Felipe Tarazona, director de control de la Secretaría de Salud de Santander, contó que la víctima se estaba realizando una segunda operación debido a una garantía, pues en la primera intervención de aumento de seno no quedó bien estéticamente.

LEA MÁS: Falleció jovencita de 14 años que fue agredida por compañera de colegio

Además, dijo que la entidad estética trabajaba de manera clandestina. La Secretaría de Salud confirmó, en setiembre del 2022, que se había cerrado de manera definitiva porque los médicos que intervenían a sus pacientes no eran idóneos y no estaban especializados para ejecutar cirugías estéticas.

“Se pidió una autopsia para aclarar la causa de la muerte, lo que se sabe es que una profesional cita a un consultorio a la paciente para una corrección a un procedimiento que le había realizado previamente, la paciente presentó un síndrome convulsivo, la cita en un horario casi nocturno porque ya tenía una medida sanitaria, tenía cierre temporal total. Se tenía habilitado un servicio y no tenía título profesional, estaban ofertando un servicio de medicina que no lo tenían y no tenían el profesional idóneo”, explicó Tarazona.