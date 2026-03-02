Mujer tenía dolor de garganta y pensó que era gripe, pero terminó en coma por seis días

Lo que comenzó como un dolor de garganta aparentemente inofensivo, terminó convirtiéndose en una emergencia médica grave.

Jennifer Gavin, de 32 años y originaria de Greenock, Escocia, estuvo seis días en coma inducido y 10 en la Unidad de Cuidados Intensivos, tras desarrollar sepsis.

La joven creyó inicialmente que padecía un virus estacional, ya que personas cercanas también presentaban síntomas similares.

De un viaje de cumpleaños a una emergencia

Jennifer Gavin estuvo seis días en coma tras desarrollar sepsis.

Según relató al diario británico The Sun, Jennifer llevaba una vida activa y practicaba deporte con frecuencia. Los primeros síntomas aparecieron antes de un viaje a Oporto para celebrar su cumpleaños.

Durante el viaje, presentó sudoración, temblores y cansancio extremo. Incluso buscó en Internet síntomas de sepsis, pero descartó la posibilidad al no presentar todos los signos descritos.

Una semana después, al regresar al Reino Unido, su estado empeoró. Pese a que inicialmente se sospechó de gripe, la fiebre persistente la llevó a acudir a Urgencias.

“Probablemente no habría sobrevivido la noche”, le dijo un médico tras su ingreso en reanimación.

Diagnóstico complejo y fallo orgánico

Los especialistas consideraron varias posibilidades, entre ellas un brote de enfermedad de Crohn, afección que padece y que la hace inmunodeprimida. Posteriormente le diagnosticaron neumonía, pero al segundo día confirmaron que estaba séptica.

La sepsis es una reacción descontrolada del sistema inmunológico ante una infección y puede provocar daño en órganos vitales si no se trata con rapidez.

Jennifer recibió antibióticos intravenosos, ventilación asistida y drenaje torácico para extraer líquido acumulado en los pulmones. Permaneció seis días en coma y 10 en UCI.

Los cultivos detectaron la bacteria Fusobacterium necrophorum, asociada a infecciones graves de garganta.

Segunda alerta y recuperación

En 2025 volvió a presentar síntomas, esta vez de urosepsis. Reconoció las señales de alarma y acudió de inmediato al hospital, lo que evitó complicaciones mayores.

Según cifras citadas por The Sun, cerca de 48.000 personas mueren cada año en el Reino Unido por sepsis.

Hoy, Jennifer se prepara para correr el Maratón de Londres 2026 con el fin de recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad.

“Deseo que la gente supiera lo rápido que pueden cambiar las cosas y que cuanto antes se busque ayuda, mayores son las probabilidades de recuperación”, afirmó.

