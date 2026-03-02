Internacionales

Perro evita secuestro de su dueña y permite la captura de banda criminal en España

Un intento de secuestro terminó frustrado gracias a la reacción del perro de la víctima

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Hillary Chinchilla Marín

Un intento de secuestro ocurrido en Polinyà del Xúquer, en Valencia, España, fue frustrado por la intervención del perro de la víctima.

Hecho que permitió a la Guardia Civil avanzar en una investigación que culminó con la desarticulación de una organización criminal.

El caso fue nombrado como “Operación Nidorino”, en el que la reacción del animal fue clave para identificar y ubicar a los implicados.

El ataque dentro de la vivienda

El intento de secuestro ocurrió en Polinyà del Xúquer, Valencia.
El intento de secuestro ocurrió en Polinyà del Xúquer, Valencia. (Captura) (captura/Captura video)

Según la denuncia, la mujer escuchó ruidos sospechosos en la entrada de su casa y, al salir a verificar, fue sorprendida por un hombre que irrumpió violentamente.

El agresor la tomó con fuerza del brazo y le gritó “Vente conmigo”, en lo que aparentaba ser un secuestro en curso. Durante el forcejeo, la víctima sufrió lesiones en labios, brazos y codo mientras intentaba resistirse dentro de su vivienda.

La intervención decisiva del perro

En medio del ataque, el perro de la mujer se lanzó contra el sospechoso y le mordió la pierna, obligándolo a soltarla y retroceder. Esa acción permitió frenar el intento de rapto y facilitó la posterior identificación del agresor.

LEA MÁS: Mamá trabajaba junto al hijo que dio en adopción y no lo sabía: así fue el reencuentro

A partir de ese hecho, la Guardia Civil desarrolló la investigación que terminó con la captura de los integrantes de la estructura criminal vinculada al caso.

La operación concluyó con la desarticulación de la organización, según informaron las autoridades, cerrando así un caso que comenzó como un violento asalto a plena luz del día.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SecuestroPerroValenciaNotas IALTNotas IALTH
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.