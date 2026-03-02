Perro evita secuestro de su dueña y permite la captura de banda criminal en España

Un intento de secuestro ocurrido en Polinyà del Xúquer, en Valencia, España, fue frustrado por la intervención del perro de la víctima.

Hecho que permitió a la Guardia Civil avanzar en una investigación que culminó con la desarticulación de una organización criminal.

El caso fue nombrado como “Operación Nidorino”, en el que la reacción del animal fue clave para identificar y ubicar a los implicados.

El ataque dentro de la vivienda

Según la denuncia, la mujer escuchó ruidos sospechosos en la entrada de su casa y, al salir a verificar, fue sorprendida por un hombre que irrumpió violentamente.

El agresor la tomó con fuerza del brazo y le gritó “Vente conmigo”, en lo que aparentaba ser un secuestro en curso. Durante el forcejeo, la víctima sufrió lesiones en labios, brazos y codo mientras intentaba resistirse dentro de su vivienda.

La intervención decisiva del perro

En medio del ataque, el perro de la mujer se lanzó contra el sospechoso y le mordió la pierna, obligándolo a soltarla y retroceder. Esa acción permitió frenar el intento de rapto y facilitó la posterior identificación del agresor.

A partir de ese hecho, la Guardia Civil desarrolló la investigación que terminó con la captura de los integrantes de la estructura criminal vinculada al caso.

La operación concluyó con la desarticulación de la organización, según informaron las autoridades, cerrando así un caso que comenzó como un violento asalto a plena luz del día.

