Mujer termina hospitalizada tras impactante incidente con un robot

Una mujer tuvo que ser hospitalizada brevemente por el susto que le dio un robot humanoide mientras paseaba por Macao, indicó el miércoles a la AFP la policía.

La mujer “se sobresaltó al notar repentinamente un robot detrás de ella mientras utilizaba su teléfono móvil”.

La mujer “se sobresaltó al notar repentinamente un robot detrás de ella (Shutters/Shutterstock)

Un video viral en las redes sociales muestra a una mujer gritándole a un robot, que agita sus brazos metálicos.

“Con todo lo que hay que hacer, ¿por qué molestarme? ¿Estás loco?”, le grita la mujer en cantonés.

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Aunque no resultó herida y no tuvo ningún contacto físico con el robot, fue trasladada al hospital, indicó la policía en un comunicado.

“Ya ha abandonado el hospital y no ha presentado ninguna denuncia”, precisa el comunicado.

El robot humanoide estaba siendo pilotado por un hombre (Shutterstock)

En el momento del incidente, el robot humanoide, similar a un modelo de la empresa china Unitree, estaba siendo pilotado por un hombre de Macao de unos cincuenta años que dijo estar haciendo pruebas y que quería utilizarlo para promocionar su empresa.

Unos videos compartidos en las redes sociales muestran a agentes escoltando al robot, pero la policía precisa que no ha confiscado el aparato.

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El Gobierno chino anima a las empresas del país a desarrollar robots humanoides, cada vez más perfeccionados, que ya son capaces de ejecutar coreografías o de participar en carreras.

Sin embargo, las máquinas autónomas son muy poco comunes y la mayoría de estas demostraciones están preprogramadas o teledirigidas.