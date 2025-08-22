Murió famoso y querido líder religioso que cambió la vida de miles de personas

James Dobson, el fundador de Enfoque a la Familia, murió en Colorado Springs. Fue un referente del cristianismo conservador en Estados Unidos. (Facebook/Dr. James Dobson's Family Talk)

James C. Dobson murió este jueves 21 de agosto, en su hogar de Colorado Springs, a los 89 años. Psicólogo de formación y líder del movimiento evangélico conservador, su voz marcó un claro legado en la cultura política y familiar de Estados Unidos.

Dobson, nacido en Shreveport, Louisiana, en 1936, combinó su formación académica en psicología infantil con una fe apasionada, lo que lo llevó a fundar en 1977 la organización Enfoque a la familia, con sede en Colorado Springs.

Su programa radial se convirtió con el tiempo en una plataforma global, escuchada por más de 220 millones de personas en más de 160 países.

En 2010, se apartó de esa organización para iniciar el Dr. James Dobson Family Institute, por medio del cual continuó sus charlas, enseñanzas y asesorías familiares.

LEA MÁS: Grupo de humildes artesanos le ganó pulso a Adidas por unas sandalias, ¿por qué?

Aunque no fue ministro ordenado, Dobson se convirtió en una figura clave dentro del conservadurismo religioso: asesoró a cinco presidentes estadounidenses, incluyendo a Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Donald Trump.

A través de sus más de 70 libros, programas de radio y discursos, se convirtió en una referencia cuando se discutía el aborto, el matrimonio tradicional, la disciplina infantil y la educación religiosa, alcanzando no solo hogares, sino también debates legislativos y culturales.

LEA MÁS: Falleció a los 88 años el “juez más amable del mundo”