Falleció a los 88 años el “juez más amable del mundo”

En las redes sociales sus videos se ven por miles. La bondad con que trató a quienes juzgaba conquistó a miles de personas en el planeta.

Debido a esa característica fue considerado “el juez más amable del mundo”. Su nombre, Frank Caprio. Lamentablemente, les informamos que falleció hoy a la edad de 88 años.

Falleció el “juez más amable del mundo” a los 88 años. (Facebook Frank Caprio/Facebook Frank Caprio)

La familia explicó en la cuenta oficial del juez que este luchó durante meses con un cáncer de páncreas, el cual terminó por ganarle la batalla.

“Amado por su compasión, humildad e inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio marcó la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y fuera de ellos.

“Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella indeleble en todos los que le conocieron”, explica la publicación de la familia en Instagram.

“Será recordado no solo como un juez respetado, sino también como un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado perdura en los innumerables actos de bondad que inspiró”, agrega el posteo.

Su trato amable y su humor atraparon a millones de personas en el mundo. (Facebook Frank Caprio/Facebook Frank Caprio)

El gobernador de Rhode Island en Estados Unidos, Dan McKee, advirtió que las banderas ondearan a media asta hasta que el juez sea enterrado.

“Fue un símbolo de empatía en el banquillo, mostrándonos lo que es posible cuando la justicia se atempera con humanidad”, aseguró el gobernador.

En diferentes entrevistas confirmó: “Aprendí cómo tratar a las personas por el ejemplo de mi padre” y “siempre me coloco en los zapatos de la persona que tengo delante”.

Hace 8 horas en el Facebook oficial del juez, se hizo su última publicación en la cual agradeció por las oraciones.

“El juez Caprio desea agradecer sinceramente a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, cariño y apoyo durante su estancia en el hospital.

Esta es la última foto publicada del "juez más amable del mundo". (Facebook Frank Caprio/Facebook Frank Caprio)

“Su amabilidad y apoyo significan muchísimo para él. Él y su familia le están profundamente agradecidos. Por favor, ténganlo presente en sus pensamientos y oraciones hoy”.

La publicación fue acompañada de una foto de él en la cama de un hospital con una gran sonrisa.

La siguiente publicación fue la confirmación de su fallecimiento.