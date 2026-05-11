Niña de 2 años subió sola a un autobús sin que nadie se diera cuenta y todo quedó en impactante video

Un video captado por cámaras de seguridad en Turquía tiene sorprendidas a miles de personas luego de mostrar el momento exacto en que una niña de apenas dos años subió sola a un autobús de transporte público sin que su familia lo notara.

Todo ocurrió mientras su familia estaba en una tienda

El incidente se registró el jueves 7 de mayo en el distrito de Alaplı, en la provincia turca de Zonguldak.

Según medios turcos, la pequeña caminó sola hasta el autobús mientras sus familiares permanecían dentro de una tienda de teléfonos ubicada cerca del lugar.

Niña de 2 años subió sola a un autobús y todo quedó grabado en video (Captura /Captura)

El chofer no la vio subir

El conductor del autobús, identificado como Gunduz Cimen, había bajado unos minutos de la unidad para comprar pan.

Durante ese momento fue que la menor ingresó sola por la puerta delantera y se sentó en la parte trasera del vehículo.

El chofer regresó y arrancó sin darse cuenta de que la niña estaba dentro del bus.

Sin embargo, minutos después escuchó algunos sonidos provenientes de la parte trasera y fue ahí cuando encontró a la pequeña sentada sola.

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Cuando el autobús llegó a la terminal, trabajadores del lugar dieron aviso a la policía.

Poco después, las autoridades lograron ubicar a la familia y reunir nuevamente a la niña con sus seres queridos.

Todo quedó grabado

Las cámaras de seguridad instaladas dentro del autobús captaron el momento exacto en que la menor sube sola a la unidad y también cuando el conductor la encuentra y la coloca cerca de él para protegerla.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales.