Niño de 4 años muere tras asomar la cabeza por la ventana de un bus

Un niño de cuatro años murió luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza mientras viajaba en un autobús junto a su madre, en Colombia.

Según Infobae, el accidente ocurrió cuando el menor sacó la cabeza por la ventana justo en el momento en que otro autobús pasaba en sentido contrario.

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El hecho se registró en la vía El Santuario-Granada, Colombia, cuando dos buses se cruzaron en carretera.

En ese momento, el menor fue impactado en la cabeza, lo que le provocó heridas de gravedad.

Niño murió tras accidente en bus en Colombia. (Foto ilustrativa creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Intentaron salvarlo

Tras el accidente, fue trasladado de urgencia a un centro médico y luego remitido a otro hospital de mayor complejidad.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se confirmó su fallecimiento.

Llamado de atención

El caso reabre el debate sobre los riesgos de permitir que menores saquen la cabeza por las ventanas de los vehículos, algo muy común en Colombia, Costa Rica y todo el mundo.

Autoridades insisten en la supervisión constante para evitar tragedias similares.