Niño de 5 años muere atropellado en Estados Unidos y la presunta responsable sería su propia abuela

Un niño de cinco años, de apellido Lawson, murió tras ser atropellado mientras esperaba el autobús escolar frente a su vivienda en Estados Unidos.

El suceso ocurrió el martes 11 de noviembre, de acuerdo con la información divulgada por medios internacionales.

El menor se encontraba en la entrada de la casa cuando ocurrió el impacto, un hecho que rápidamente generó preocupación y movilizó a las autoridades locales.

Kristen Anders, la abuela detenida como sospechosa del atropello. (People en Español/Captura)

La presunta responsable: su propia abuela

Según los primeros reportes difundidos por la prensa internacional, la persona señalada como responsable del atropello sería la abuela del niño, Kristen Anders, de 55 años.

Los informes señalan que la mujer habría estado bajo la influencia del alcohol y depresivos al momento del incidente, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo. Por ahora, permanece detenida mientras avanza la investigación.

La situación legal de la implicada

La fianza fue fijada en 50.000 dólares (poco más de 25 millones de colones), mientras las autoridades continúan recabando pruebas para esclarecer las circunstancias exactas del atropello.