Niño de 5 años murió luego de que una pantalla de video le cayera encima en plena clase

Niño de 5 años perdió la vida en una escuela y su familia exige respuestas foto: People en Español (People en Español /People en Español)

Una tragedia ocurrió en una escuela de Florida, Estados Unidos, donde un niño de apenas 5 años perdió la vida luego de que una pantalla de video se desprendiera de la pared y le cayera encima mientras estaba en clase.

La víctima fue identificada como Bellamy Dawkins-Morris, estudiante de la escuela primaria Riviera, ubicada en Palm Bay, en el condado de Brevard.

Según informó People en Español, el personal del centro educativo llamó al servicio de emergencias 911 y comenzó a darle primeros auxilios al menor mientras llegaban los equipos de atención.

El niño fue trasladado a un hospital cercano, falleció poco después.

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Llamada al 911 reveló un detalle sobre la pantalla

Según este medio las grabaciones de las llamadas de emergencia aportaron nuevos detalles sobre lo ocurrido. De acuerdo con información difundida por WESH, afiliada local de NBC, una persona que llamó mencionó que días antes había solicitado que ajustaran el aparato.

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“Había pedido a alguien que apretara esto el otro día”, habría dicho la persona, según el reporte de la cadena.

En otra parte de la comunicación, se escucha que la pantalla Promethean, utilizada en el aula, había caído sobre el estudiante y que el pequeño estaba inconsciente.

Por otra parte, una segunda llamada, reportada por WKMG, afiliada de CBS, indicó que el niño habría estado manipulando la pantalla y que le habían pedido que dejara de hacerlo.

Escuela inspeccionó más de 3.000 pantallas

Tras la muerte del menor, las Escuelas Públicas de Brevard realizaron una revisión de los equipos instalados en sus centros educativos.

El lunes 26 de octubre, el distrito informó que había inspeccionado más de 3.000 pantallas de video y que no encontró un patrón de instalaciones inadecuadas.

“Estamos a la espera del informe final de inspección”, indicó la institución en un comunicado, según WESH.

La familia del pequeño, por su parte, ha cuestionado si la el dispositivo estaba correctamente asegurado a la pared y ha pedido respuestas sobre las circunstancias del accidente.

“Esperábamos que estuviera a salvo. No volvió con nosotros”, expresó Miriam Rodríguez, tía abuela de Bellamy, en declaraciones a dicho medio.

Familia recibe apoyo tras la muerte del pequeño

El fallecimiento de Bellamy también provocó muestras de solidaridad. Hasta el martes 27 de octubre, una campaña de recaudación de fondos publicada creada en GoFundMe había recibido más de 12.000 dólares para apoyar a sus parientes.

Rodríguez describió al niño como un pequeño cariñoso que llenaba de alegría y risas a las personas que lo rodeaban.

Mientras tanto, las autoridades y el distrito educativo continúan a la espera de los resultados definitivos de las inspecciones para esclarecer lo sucedido.