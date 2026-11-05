OMS alerta sobre preocupante falta de ejercicio entre los adolescentes

Uno de cada cuatro adolescentes en el mundo reconoce no haber realizado ninguna actividad física durante al menos una hora en la semana anterior, según un informe publicado el miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Unos 240 millones de jóvenes de entre 11 y 17 años no realizaron al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a fuerte en ningún día de la semana anterior, señala la OMS en un nuevo estudio.

La investigación, publicada en la revista The Lancet Global Health, se llevó a cabo en 140 países y territorios e incluyó a más de 3,2 millones de adolescentes de ambos sexos.

Jóvenes de entre 11 y 17 años no realizaron al menos 60 minutos de actividad física. (Canva/Canva)

En general, los adolescentes declararon realizar actividad física un promedio de apenas 2,7 días por semana. Solo 14% afirmó practicarla todos los días, agregó la OMS.

Según la organización, estos resultados reflejan una “falta de avances a nivel mundial en los últimos 15 años”, ya que los niveles se mantienen prácticamente sin cambios.

La OMS también recuerda que la inactividad física es un “importante factor de riesgo” de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

La brecha entre ambos sexos sigue siendo muy marcada: 28% de las niñas afirmó no haber realizado ninguna actividad física durante la semana anterior, frente al 22% de los niños.

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Asimismo, 11% de las adolescentes declaró realizar actividad física todos los días, y 17% de los varones. Esta diferencia se repite en casi todos los países estudiados.

Por otro lado, en Namibia, Nepal y Filipinas, 40% de los adolescentes declaró no haber realizado actividad física ningún día de la semana. En cambio, en Serbia y Bangladés más del 30% afirmó haber realizado actividad física a diario.

“La solución no consiste en decirles a los adolescentes que se esfuercen más. Se trata de garantizar que colegios, calles y barrios sean lugares donde sea seguro, fácil y normal moverse, jugar y mantenerse activos”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.