Ortega lanza dura acusación contra Trump en medio de tensiones en Oriente Medio

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró este lunes que su par estadounidense Donald Trump tiene “desquiciamiento mental” por haber lanzado con Israel la guerra en Oriente Medio.

En sus últimas apariciones públicas Ortega había mantenido un discurso mesurado sobre Trump tras la guerra desatada el 28 de febrero pasado por ataques israeloestadounidenses contra Irán, con un saldo de miles de muertos, principalmente en territorio iraní y Líbano.

Ortega había mantenido un discurso mesurado sobre Trump. AFP (FEDERICO PARRA/AFP)

“La guerra impuesta en la forma que la impone el actual presidente de los Estados Unidos son propias de alguien que perdió la cabeza y cree que puede hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad”, dijo Ortega.

“Es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental, como decimos aquí, no está en sus cinco sentidos”, agregó durante un acto en Managua televisado por medios oficialistas.

Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, su esposa, realizaron una concentración en la capital “por la Paz y la reconciliación” para recordar las protestas opositoras de 2018 que según ellos fueron un intento de golpe de Estado apoyado por Washington.

El exguerrillero de 80 años cuestionó a Trump por “la política terrorista” de la guerra, pese a que se autodenomina “un hombre de paz” y que “estuvo peleando” para que le otorgaran el Premio Nobel de la Paz.

Parece que Trump sumará a Ortega en su lista negra. (JIM WATSON/AFP)

También criticó una publicación generada por IA en la red Truth Social de Trump en la que el presidente parece retratarse como Jesucristo. En ella luce una túnica blanca y un manto rojo y toca la frente de un hombre que parece enfermo, irradiando luz sobre su cabeza.

“Puso ahí una imagen donde él (Trump) está con el traje de Cristo y está curando ¿A cuántos ha curado? El pueblo norteamericano y los pueblos del mundo le van a pasar la cuenta para saber a cuántos ha asesinado”, dijo Ortega.

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El presidente nicaragüense, en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional, aprovechó el discurso para rechazar las recientes sanciones de Estados Unidos contra dos de sus hijos por la extracción y comercialización del oro. “Ya no hallan a quien sancionar”, señaló.