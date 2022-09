Panamá le pone el ojo al negocio del cannabis medicinal

Luris Higuera usa aceite de cannabis contra los dolores que padece. AFP (LUIS ACOSTA/AFP)

Panamá planea abastecer la demanda interna y convertirse en exportador de cannabis medicinal. Con una nueva ley reglamentada, los pacientes locales celebran esa posibilidad y los empresarios sacan cuentas.

Luris Higuera, de 48 años, padece artritis reumatoide y hace cuatro años que consigue ilegalmente el aceite de cannabis para su tratamiento trayéndolo escondido en su maleta cada vez que viaja al extranjero.

“Durante tantos años ese medicamento estuvo fuera del alcance de nosotros, estuvo satanizado, estamos viendo un nuevo auge, y quiero tener la certeza de que todos los panameños vamos a tenerlo”, comentó.

Ese remedio la apartó del bastón y de los dolores intensos. La artritis no tiene cura, pero sí alivio.

“Vivía triste y a veces me decían amargada, pero uno no puede estar feliz con dolor. Mi vida sí ha cambiado, la de mi familia ha cambiado, la de mi cuidador ha cambiado, y la de mis amistades. No es solo el paciente sino todo lo que está detrás del paciente”, agregó.

Luris lidera la Fundación Buscando Alternativas, que promueve el acceso seguro al cannabis medicinal. Lleva en su cartera un pequeño frasco con el aceite, cuyas gotitas se aplica bajo la lengua.

Una ley aprobada en 2021 y que fue reglamentada la semana pasada en Panamá, empieza a abrir el camino para la industria en el país.

“Nuestra intención es impulsar, a mediano y largo plazo, el establecimiento de empresas locales y extranjeras que puedan abastecer el mercado interno, utilizando materia prima producida en Panamá”, dijo el presidente Laurentino Cortizo.

El artículo 15 de la reglamentación contempla un plan de exportación en un año.

El argentino Lucas Nosiglia presidente de Avicanna Latam, una empresa canadiense de biotecnología, ve a Panamá como estratégico para industrializar y exportar el producto y no para cultivarlo.

“Lo veo más a nivel de industria química, manufactura y logística (... ) el foco tiene que estar en el valor agregado, en el proceso de industrialización, maquila, registro, exportación”, sostuvo Nosiglia, cuya compañía tiene cultivos en Colombia.

“Creo que Panamá no tiene las condiciones más óptimas para hacer cultivos a gran escala. Sí va a haber cultivo en Panamá pero van a ser cultivos más de indoor (internos), más controlados, necesarios”, dijo.