Papa León XIV echa reversa a medida que tomó Francisco relacionado al matrimonio entre homosexuales

El papa León XIV manifestó recientemente, en su viaje por África, una postura crítica frente a la posibilidad de formalizar bendiciones para parejas del mismo sexo, una medida que ha generado intensos debates dentro de la Iglesia Católica.

El Papa León XIV dio la declaración en pleno vuelo. (LUCA ZENNARO/AFP)

El jerarca enfatizó que, si bien la institución mantiene sus puertas abiertas para todas las personas, no existe un aval para ritualizar uniones que se aparten de la doctrina tradicional.

LEA MÁS: Papa lanza fuerte advertencia sobre la inteligencia artificial y su capacidad de generar conflictos

Esta declaración surge como una respuesta a las directrices emitidas anteriormente bajo el pontificado del papa Francisco, quien en 2023 permitió que los sacerdotes bendijeran a parejas en situaciones consideradas irregulares o del mismo sexo, siempre que el acto no se asemejara a un rito litúrgico ni se confundiera con el sacramento del matrimonio.

Defensa de la doctrina tradicional

Para León XIV, la prioridad actual de la Santa Sede debe ser el resguardo de las enseñanzas de Jesucristo. Según su visión, profundizar en la aprobación de gestos hacia el matrimonio igualitario o uniones similares podría resultar contraproducente para la cohesión de los fieles a nivel global.

“La Santa Sede ha dejado claro que no está de acuerdo con la bendición formalizada de parejas, en este caso parejas homosexuales, o parejas en situaciones irregulares”, precisó el pontífice en declaraciones tomadas de Vatican Neews.

Según su criterio, ir más allá de lo establecido actualmente por el papa Francisco podría provocar fracturas irreparables en la comunidad religiosa.

“La famosa, conocida expresión de Francisco ‘tutti, tutti, tutti’ es una manifestación de la creencia de la Iglesia de que todos son bienvenidos. Todos están invitados. Todos están invitados a seguir a Jesús y todos están invitados a buscar la conversión en sus vidas.

“Ir más allá de eso hoy, creo que el tema puede generar más división que unidad, y deberíamos buscar formas de construir nuestra unidad sobre Jesucristo y lo que Jesucristo enseña”, agregó en pleno vuelo.

El papa Francisco había permitido, en 2023, bendecir a las parejas del mismo sexo pero no las equiparó al matrimonio. (ANDREAS SOLARO/AFP)

El concepto de bendición universal

El actual líder de la Iglesia Católica aclaró que las bendiciones impartidas al final de las celebraciones litúrgicas son de carácter colectivo y no selectivo. En este sentido, rescató la premisa de que “todos son bienvenidos”, pero subrayó que dicha invitación conlleva un llamado a la conversión personal bajo los preceptos cristianos.

LEA MÁS: ¿Adiós a las redes? Crece tendencia de jóvenes que prefieren desconectarse

A diferencia de la apertura mostrada por el Papa Francisco, quien buscaba demostrar que Dios acoge a todos mediante un documento que flexibilizó la práctica pastoral, el Papa León XIV prefiere centrar el discurso en la unidad. Su decisión busca evitar que el tema del matrimonio igualitario se convierta en un foco de inestabilidad doctrinal.