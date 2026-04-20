Para saldar deuda, padre entregó a su hija a “gota a gota” y como se la devolvieron es desgarrador

El caso fue denunciado por el alcalde de Sabanalarga y ha generado indignación en Colombia. (Jonathan Jiménez)

Un caso que genera indignación y preocupación salió a la luz en Colombia.

Y es que según reveló el medio Infobae, una menor de edad fue entregada por su propio padre como “garantía” de una deuda a un prestamista conocido como “gota a gota”, y semanas después fue devuelta embarazada.

La situación ocurrió en el municipio de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico, y fue expuesta públicamente por el alcalde José Elías Chams, quien aseguró que este tipo de hechos reflejan una realidad dura marcada por la pobreza y la falta de acceso a créditos formales.

De acuerdo con lo denunciado, la menor de edad habría permanecido retenida entre 30 y 60 días por el prestamista. Tras ese periodo, fue regresada a su familia en condición de embarazo, en un caso que ha causado conmoción, aunque todavía no existe una denuncia formal ante las autoridades judiciales.

La menor habría sido retenida por un prestamista “gota a gota” durante varias semanas. (Canva /Canva)

El propio alcalde reconoció que la ausencia de una denuncia ante la Policía o la Fiscalía complica que se pueda avanzar en una investigación y castigar a los responsables. Aun así, insistió en que este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo y pidió más presencia del Estado.

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“Esto tiene que cambiar”, advirtió el jerarca local, quien además solicitó refuerzos en seguridad, más recursos y acciones concretas para enfrentar este tipo de delitos que afectan a las poblaciones más vulnerables.

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El caso también vuelve a poner sobre la mesa los peligros del sistema de préstamos informales “gota a gota”, al que recurren muchas personas por necesidad, pero que en muchos casos termina ligado a abusos, amenazas y violencia.