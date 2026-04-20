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Para saldar deuda, padre entregó a su hija a “gota a gota” y como se la devolvieron es desgarrador

El hecho deja al descubierto la crudeza de los préstamos “gota a gota” y la falta de protección para familias vulnerables

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Por Fabiola Montoya Salas
Menor de 11 años llegó embarazada a centro médico.
El caso fue denunciado por el alcalde de Sabanalarga y ha generado indignación en Colombia. (Jonathan Jiménez)

Un caso que genera indignación y preocupación salió a la luz en Colombia.

Y es que según reveló el medio Infobae, una menor de edad fue entregada por su propio padre como “garantía” de una deuda a un prestamista conocido como “gota a gota”, y semanas después fue devuelta embarazada.

La situación ocurrió en el municipio de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico, y fue expuesta públicamente por el alcalde José Elías Chams, quien aseguró que este tipo de hechos reflejan una realidad dura marcada por la pobreza y la falta de acceso a créditos formales.

De acuerdo con lo denunciado, la menor de edad habría permanecido retenida entre 30 y 60 días por el prestamista. Tras ese periodo, fue regresada a su familia en condición de embarazo, en un caso que ha causado conmoción, aunque todavía no existe una denuncia formal ante las autoridades judiciales.

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La menor habría sido retenida por un prestamista “gota a gota” durante varias semanas. (Canva /Canva)

El propio alcalde reconoció que la ausencia de una denuncia ante la Policía o la Fiscalía complica que se pueda avanzar en una investigación y castigar a los responsables. Aun así, insistió en que este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo y pidió más presencia del Estado.

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“Esto tiene que cambiar”, advirtió el jerarca local, quien además solicitó refuerzos en seguridad, más recursos y acciones concretas para enfrentar este tipo de delitos que afectan a las poblaciones más vulnerables.

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El caso también vuelve a poner sobre la mesa los peligros del sistema de préstamos informales “gota a gota”, al que recurren muchas personas por necesidad, pero que en muchos casos termina ligado a abusos, amenazas y violencia.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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