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Pareja vive calvario en luna de miel que se convirtió en una pesadilla

La joven permanece hospitalizada mientras que su esposo enfrenta la angustia y busca apoyo para trasladarla a su país

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Lo que debía ser un viaje inolvidable, terminó en una dramática lucha por la vida. La historia de Sarah Danh y su esposo, Luke Gradl, ha generado impacto tras conocerse que su luna de miel dio un giro inesperado.

Según informó People, la pareja, originaria de Estados Unidos, contrajo matrimonio el pasado 21 de marzo en Texas y viajó a Tokio, Japón, para celebrar. Sin embargo, el 9 de abril, durante su segundo día de estancia, Sarah comenzó a sentirse mal.

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Una emergencia inesperada

Al no ver una mejora con el paso de las horas, su esposo la trasladó de urgencia a un hospital, donde fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos.

La luna de miel se convirtió en una pesadilla.
La luna de miel se convirtió en una pesadilla. (ChatGPT/IA)

La joven, de 27 años, presentaba ictericia (piel amarillenta), fiebre, vómitos y fuertes dolores corporales, además de una encefalopatía hepática, una condición grave que afecta la función cerebral.

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Angustia y búsqueda de ayuda

Mientras la mujer lucha por estabilizarse, Luke pide oraciones y está intentando encontrar soluciones para trasladarla de regreso a su país, lo cual representa un viaje largo y arriesgado por su estado.

Otra de las preocupaciones del esposo es el alto costo médico, ya que las facturas deben pagarse antes de que pueda recibir el alta hospitalaria.

Por esta razón, la familia inició una campaña de recaudación a través de GoFundMe, con el objetivo de cubrir los gastos y facilitar el traslado.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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