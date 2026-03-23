Periodista muere calcinada con sus hijos en devastador incendio

La reportera de la NHL, Jessi Pierce, falleció junto a sus tres hijos tras un incendio ocurrido en su vivienda en Minnesota, Estados Unidos, tragedia que ha generado una fuerte reacción en la comunidad deportiva.

Incendio terminó en tragedia

Jessi Pierce falleció junto a sus tres hijos en un incendio en Minnesota. (Foto: Redes Sociales/Tomadas de Redes Sociales)

El hecho ocurrió la madrugada del 21 de marzo, cuando el Departamento de Bomberos de White Bear Lake respondió a una emergencia por fuego en una casa.

Según el reporte oficial, vecinos alertaron sobre llamas que salían del techo, lo que hacía suponer que había personas dentro del inmueble.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a un adulto, tres niños y un perro dentro de la vivienda.

Lamentablemente, todos fueron declarados fallecidos en el sitio debido a la magnitud del incendio.

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“Nuestros corazones duelen por todos los involucrados en esta tragedia”, expresó el jefe de bomberos Greg Peterson a medios locales.

Reacción del mundo del hockey

La Liga Nacional de Hockey (NHL) confirmó la muerte de Pierce, quien trabajó durante una década como colaboradora de NHL.com y fue coanfitriona del pódcast Bardown Beauties.

“Jessi amaba nuestro juego y fue un miembro valioso del equipo… la extrañaremos terriblemente”, indicó la liga en un comunicado.

Pierce también fue recordada por colegas como una profesional apasionada y comprometida con su trabajo.

El editor en jefe de NHL.com, Bill Price, destacó su energía y dedicación, así como el amor que demostraba tanto por su familia como por el hockey.

El fallecimiento de Jessi Pierce y sus hijos, identificados como Hudson, Cayden y Avery, ha provocado múltiples mensajes de solidaridad.

Jessi Pierce falleció junto a sus tres hijos en un incendio en Minnesota. (Foto: Redes Sociales/Tomadas de Redes Sociales)

La comunidad deportiva y seguidores han expresado su apoyo a la familia en medio de una tragedia que ha impactado profundamente.