Video viral muestra a madre cubana conmovida al conocer un supermercado tras salir de la isla

Un video viral en TikTok ha generado miles de reacciones al mostrar la emotiva experiencia de una madre cubana que visita por primera vez un supermercado en México, evidenciando una realidad que impactó a usuarios en redes sociales.

Asombro ante lo cotidiano

En el clip, compartido por una usuaria, se observa a la mujer recorrer los pasillos mientras descubre productos que para muchos son comunes, como yogures, leche, fresas y postres.

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“Me siento como niña en juguetería… como princesa en una mansión”, expresa en medio del recorrido, reflejando su sorpresa ante la variedad y abundancia.

Madre cubana se emociona al conocer un supermercado en México en video viral de TikTok. (Captura/Captura)

Reacciones espontáneas

Uno de los momentos que más llamó la atención es cuando la mujer interactúa con los congeladores y distintos alimentos, mostrando emoción e incluso dudas sobre cómo reaccionar.

“No sabe si llorar, no sabe si saltar”, comenta su hija mientras la acompaña durante la experiencia.

También se sorprende al ver diferentes tipos de leche y frutas como las fresas, que asegura haber visto solo en televisión.

Un video que abre conversación

Madre cubana se emociona al conocer un supermercado en México en video viral de TikTok. (Captura/Captura)

El contenido se volvió viral rápidamente, no solo por lo emotivo, sino porque expone la realidad que enfrentan muchas personas en Cuba, donde el acceso a ciertos productos es limitado.

Usuarios en redes sociales destacaron la naturalidad del momento y la carga emocional del video, que para muchos va más allá del entretenimiento.

El caso ha reavivado el debate sobre las condiciones de vida en la isla y cómo experiencias cotidianas en otros países pueden representar algo completamente nuevo para quienes migran.