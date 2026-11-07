Presidente de Paraguay es destituido tras juicio político por escándalo bancario

El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña en un juicio político por un escándalo bancario que afectó a tres millones de clientes, algunos de los cuales comenzaron lentamente a recuperar sus depósitos.

El Banco Central del Paraguay (BCP) intervino el martes Ueno Bank por problemas de solvencia, y congeló los depósitos de casi la mitad de la población, lo que provocó protestas en la calle y la caída del presidente derechista aliado de Washington.

Peña mantenía vínculos empresariales con la entidad bancaria, y está acusado de beneficiarla con decisiones regulatorias y el depósito de fondos públicos, entre ellos el del Instituto de Previsión Social (IPS).

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa, la primera dama Leticia Ocampos, durante un desfile militar en la ciudad de Asunción el 15 de agosto de 2023. (NORBERTO DUARTE/AFP)

“Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente de la República del Paraguay”, dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez.

La votación fue de 44 a favor y una ausencia, de un total de 45 senadores. “Viva el Paraguay”, gritaron algunos legisladores en la sala.

Varios cientos de personas que aguardaban el resultado a las puertas del Congreso en Asunción celebraron la decisión. “Por fin, por fin se fue Santiago Peña, por fin se hizo justicia. Ahora queremos que nos devuelva nuestra plata y él termine en la cárcel”, dijo a la AFP Jessica Aquino, de 32 años.

Ante el inminente resultado, Peña, de 47 años, había escrito en la red X poco antes de la votación que se despedía del cargo “con gratitud”.

“Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza”, agregó.

Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no resolvió si la aceptaba o rechazaba por falta de quórum. Una renuncia le habría permitido mantener inmunidad parlamentaria al convertirse en senador vitalicio. En cambio, su destitución por juicio político lo priva de tales fueros.

El plenario se disponía a continuación a tomar juramento al vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años, quien deberá completar el mandato hasta agosto de 2028. Diputados también habían presentado el jueves un pedido de juicio político para él, pero no prosperó.