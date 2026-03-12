Propuesta íntima desató pelea sangrienta entre amigos y dejó a uno muerto

Una violenta pelea entre dos amigos terminó en tragedia en Posadas, Argentina, luego de que un joven de 31 años muriera tras caer desde el tercer piso de un edificio, en un caso que ahora es investigado como homicidio simple.

La pelea ocurrió dentro del departamento

Marcelo Ojeda Krejzezuk, de 31 años, murió tras caer desde el tercer piso de un edificio en Posadas. (Tomada de Clarin/Tomada de Clarin)

La víctima fue identificada como Marcelo Ojeda Krejzezuk, quien compartía departamento desde hacía casi un año con Marcos Andrés Álvarez, de 27 años.

Según reportes policiales citados por Clarin, ambos habían salido junto a un tercer amigo a un pub del centro de Posadas y regresaron al apartamento durante la madrugada.

De acuerdo con la declaración del detenido, el conflicto comenzó cuando la víctima le insistió para dormir juntos, algo a lo que él se habría negado.

La discusión escaló rápidamente y terminó en una pelea con cuchillos dentro del departamento, específicamente en el área de la cocina y el comedor.

Escena impactante para los investigadores

Cuando las autoridades ingresaron al lugar encontraron grandes rastros de sangre en el piso y las paredes, lo que evidenciaba la violencia del enfrentamiento.

“Hubo una pelea brutal en ese lugar, había sangre por todos lados, incluso en la ventana que da al estacionamiento”, indicó una persona que tuvo acceso a la escena.

El cuerpo de Ojeda fue hallado en el estacionamiento del edificio, tras haber caído desde el tercer piso.

La autopsia reveló que presentaba varias heridas cortantes y que la causa de muerte fue un traumatismo severo provocado por la caída.

Sospechoso fue encontrado herido

El principal sospechoso, Marcos Andrés Álvarez, fue encontrado a varias cuadras del lugar con el torso desnudo, cubierto de sangre y con un corte en el pecho.

Un motociclista lo vio caminando por la calle mientras gritaba “no me quiero morir” y dio aviso a las autoridades.

El joven fue atendido por una ambulancia y posteriormente detenido. El juez de Instrucción Fernando Verón lo imputó por el delito de homicidio simple.

En su declaración, Álvarez aseguró que la víctima lo atacó con un cuchillo cuando intentó irse del apartamento y que ambos resultaron heridos durante el forcejeo.

También afirmó que en medio de la pelea el joven resbaló por la sangre en el piso, mientras él aprovechó para escapar del lugar.

Familia de la víctima no sale del asombro

El padre de la víctima, Luis Ramón Ojeda, aseguró que ambos jóvenes tenían una relación cercana, ya que el acusado incluso era su ahijado.

El hombre explicó que ambos convivían desde el año pasado y que, aunque habían tenido una discusión anteriormente, pensó que el problema estaba resuelto.

“Yo los llevé a Posadas después del feriado de carnaval y no noté nada raro”, declaró.

La investigación continúa mientras las autoridades realizan peritajes a los teléfonos de ambos jóvenes para esclarecer lo ocurrido.

Nota realizada con ayuda de IA