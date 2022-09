Psíquica hace oscura predicción sobre el reinado de Carlos III

El rey Carlos III aún no ha sido coronado, probablemente la ceremonia sea en 2023. AFP (MARCO BERTORELLO/AFP)

La muerte de Isabel II dejó un vacío muy grande para los británicos y a pesar de que su hijo, Carlos III, está decidido a suplir la ausencia de su madre y se comprometió a servir toda su vida a su pueblo, existen dudas respecto de cuán exitoso podrá ser su reinado.

Deborah Davies es una psíquica británica que, en el pasado, predijo que la familia real pasaría por “un cambio importante” este año. Según dice ahora esta mujer, es posible que el nuevo rey no esté preparado para llevar adelante la tarea.

Nostradamus y su profecía sobre la muerte de Isabel II

“No tengo un buen presentimiento sobre Carlos”, dijo Davies en una entrevista al Daily Star, luego de haber visto las imágenes del monarca fastidiado porque sus asistentes no habían quitado un objeto que había sobre la mesa en la que él debía firmar un documento.

Y agregó: “Él también se está estabilizando sosteniendo la mesa y tiene la sensación de que esto es demasiada presión de repente”.

Carlos llegó al trono con 73 años. AFP (DANIEL LEAL/AFP)

“Mirada de muerte”

Según explicó, en esa escena vio lo que llama una “mirada de muerte”, lo cual tiene un significado muy específico. “Significa que esa persona no durará, que de repente se ven viejos y demacrados”, observó.

En relación a esto, de acuerdo con la psíquica, Carlos no estará en el trono mucho tiempo. Y en contraposición, recordó cuando, en diciembre, dijo que William sería rey “antes de lo esperado”.

En aquella oportunidad, en diciembre del año pasado, Davies había adelantado, en declaraciones al medio británico, que iba a haber “grandes cambios en la familia real”.

De esta manera, Davies indicó que el primogénito de Isabel no iba a ocupar por mucho tiempo el lugar de monarca.

La psíquica sí ve un buen futuro para el principe Guillermo. AFP (EMILIO MORENATTI/AFP)

“Veo que el príncipe Carlos tendrá un reinado corto y no sé por qué, no es específicamente que vea su muerte ni nada. Realmente, no creo que él sea adecuado y tampoco Camilla (Parker-Bowles) para ese papel”, dijo. Y en este sentido, aclaró: “Lo que veo es que, si él toma las riendas, no creo que sea por mucho tiempo. Estamos hablando solo de un par de meses, más o menos”.

Nostradamus acierta de nuevo una de sus profecías

Respecto del príncipe Guillermo, el hijo mayor de Carlos y primero en la línea de sucesión al trono, Davies vaticinó: “Él será el mejor rey de la historia. Está hecho un millón por ciento para ese papel. Lo ha sido desde que nació y tiene a su madre a su lado en cada paso del camino”.