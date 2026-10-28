¿Qué debe tomar por las mañanas para cuidar sus riñones? Nutricionista da recomendación

Beber suficiente agua puede ayudar a prevenir la formación de cálculos renales. (Shutterstock)

Si usted quiere cuidar sus riñones desde que comienza el día, hay una bebida sencilla que podría ayudarle y que no necesita preparaciones especiales ni ingredientes adicionales: el agua.

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La nutricionista dietista registrada Brittany Lubeck explicó que esta es una de las mejores opciones para comenzar la mañana, ya que contribuye a mantener una hidratación adecuada y favorece el funcionamiento normal de los riñones.

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Estos órganos se encargan de filtrar los desechos de la sangre y eliminarlos mediante la orina. Por eso, consumir suficiente líquido ayuda a mantener la orina menos concentrada, lo que puede reducir el riesgo de desarrollar cálculos renales, conocidos popularmente como piedras en los riñones.

¿Qué otras bebidas puede tomar?

Según Infobae, aunque el agua es la opción principal, no es la única bebida que aporta líquidos al organismo. Lubeck también menciona el té verde, el café negro y las aguas saborizadas que no contienen azúcar ni sodio añadidos.

El té verde contiene catequinas, sustancias naturales presentes en sus hojas, mientras que el café negro también contribuye a la hidratación. Sin embargo, su cafeína puede aumentar la producción de orina en algunas personas.

Esto no significa que deba consumir más café o té para proteger sus riñones, sino que pueden formar parte de la ingesta diaria de líquidos, siempre que sean adecuados para su condición de salud.

Estas bebidas debería consumir con moderación

No todas las bebidas son iguales cuando se trata de cuidar los riñones. Las gaseosas azucaradas, algunas bebidas deportivas y los jugos con azúcar añadida pueden aportar cantidades importantes de azúcar que conviene limitar.

Además, ciertas gaseosas oscuras contienen fósforo, un componente que puede ser relevante para las personas con enfermedad renal. Por su parte, el consumo excesivo de bebidas energéticas se ha relacionado, en casos poco frecuentes, con daño renal.

En el caso de las personas que tienen antecedentes de cálculos de ácido úrico, un profesional de la salud podría recomendarles reducir las bebidas azucaradas, especialmente las que contienen jarabe de maíz de alta fructosa.

¿Cuánta agua necesita tomar al día?

El agua ayuda a mantener una hidratación adecuada y favorece el funcionamiento normal de los riñones. (Shutterstock/Foto)

No existe una cantidad única que funcione para todas las personas. Las necesidades de líquidos varían según factores como el clima, la actividad física, los antecedentes de cálculos renales y el estado general de salud.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos destaca que beber suficiente líquido, especialmente agua, es una de las medidas más importantes para prevenir los cálculos renales.

Sin embargo, si usted tiene insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o una indicación médica para restringir los líquidos, debe consultar con su médico cuál es la cantidad apropiada para su caso.

La recomendación principal es mantener una hidratación adecuada durante todo el día y no depender únicamente de un vaso de agua por la mañana para cuidar estos órganos.