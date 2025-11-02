¿Qué se sabe del ataque con arma blanca que sembró el pánico en un tren de Inglaterra?

Un ataque con arma blanca ocurrido la noche del sábado en un tren del este de Inglaterra dejó al menos diez personas heridas, en un hecho que las autoridades describieron como “espantoso” pero que, de momento, no es considerado un acto terrorista.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:25 horas, cuando un tren partió desde la ciudad de Doncaster rumbo a la estación londinense de King’s Cross. En cuestión de minutos, el viaje se transformó en una escena de pánico y violencia.

Pasajeros evacuados tras el incidente de violencia con arma blanca en el este del país.

La rápida respuesta policial

Agentes de la policía británica de transportes lograron abordar el tren y detener a dos personas apenas ocho minutos después del primer aviso de emergencia. Sin embargo, las investigaciones determinaron que solo uno de ellos, un hombre británico de 32 años residente en Peterborough, es el principal sospechoso del ataque. El segundo detenido, de 35 años, fue liberado tras comprobarse que no tuvo participación.

Según las autoridades, el sospechoso fue arrestado por intento de asesinato, mientras que las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos. Cinco de los heridos fueron dados de alta al día siguiente, aunque una persona, un empleado ferroviario que trató de intervenir, permanece en estado crítico.

Testimonios de horror

Los pasajeros relataron escenas de pánico y confusión. Un testigo citado por medios británicos aseguró que vio a un hombre corriendo con el brazo ensangrentado, gritando: “¡Tienen un cuchillo!”. Otro pasajero afirmó que había “sangre por todas partes”, mientras que una mujer contó a la BBC que pensó que era una broma de Halloween hasta que escuchó los gritos de alerta.

Los agentes usaron una pistola de descargas eléctricas en el andén para reducir al sospechoso, que portaba un cuchillo de gran tamaño.

Reacciones oficiales

El rey Carlos III manifestó sentirse “absolutamente horrorizado y conmocionado” por el ataque, mientras que el primer ministro laborista Keir Starmer lo calificó como un hecho “profundamente preocupante”.

El secretario general del sindicato de transportes, Eddie Dempsey, reconoció la valentía del personal ferroviario que desvió la ruta del tren para facilitar la intervención policial y de los servicios de emergencia.

Por su parte, el ministro de Transportes, Heidi Alexander, confirmó que se desplegó una fuerte presencia policial en las principales estaciones del país, una medida que se mantendrá varios días para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Crece la preocupación por la violencia con arma blanca

El ataque ha reavivado el debate sobre la creciente violencia con arma blanca en Inglaterra y Gales. Según cifras oficiales, los delitos con cuchillos han aumentado de forma sostenida desde 2011.

A pesar de que el Reino Unido posee uno de los controles de armas más estrictos del mundo, el primer ministro Starmer ha descrito esta situación como una “crisis nacional”. Su gobierno, que asumió el poder en julio de 2024, ha intentado endurecer las sanciones por portar armas blancas y reforzar la vigilancia en zonas públicas.

En los últimos meses, el país ha registrado varios ataques similares. Durante el verano, un joven asesinó a tres niñas en una clase de danza en Southport, y esta misma semana un refugiado afgano fue acusado de matar a una persona e herir a dos más en un suburbio de Londres.

Policía británica custodia el tren donde ocurrió el ataque en tren de Inglaterra.

Un país conmocionado

La empresa LNER, responsable del tren afectado, expresó su “profunda conmoción” y aseguró estar colaborando con las autoridades. Su director general, David Horne, destacó la labor de los empleados que actuaron con valentía durante el ataque.

Mientras tanto, la población británica enfrenta nuevamente el temor de viajar en el transporte público, un sistema que hasta ahora había sido símbolo de seguridad y eficiencia.

“Hoy me sentí un poco estresada porque hicimos exactamente el mismo trayecto del incidente”, contó una pasajera en la estación londinense de King’s Cross a la agencia AFP, reflejando el sentimiento de muchos ciudadanos.

El superintendente John Loveless insistió en que no hay indicios de terrorismo, aunque subrayó que la investigación continúa abierta para esclarecer los motivos del ataque.

El país, conmocionado por la brutalidad del hecho, sigue preguntándose cómo un viaje ordinario terminó en una noche de terror.

