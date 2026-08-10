¿Qué se sabe del terremoto en Colombia? Suben a 111 los fallecidos, y hay personas atrapadas

El número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia este lunes aumentó a un mínimo de 111 personas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en diferentes zonas afectadas y se reportan personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

La nueva cifra fue informada por El Tiempo, que mantiene una cobertura en directo de la emergencia. El terremoto ocurrió a las 7:34 a. m., hora local, y golpeó con especial fuerza el oeste colombiano.

“Abelardo De La Espriella confirma 111 fallecidos y entrega nuevo balance oficial

En una rueda de prensa posterior al Puesto de Mando Unificado instalado para atender la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 registrado en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 111 personas", explicó el medio local.

El mandatario entregó además el siguiente balance preliminar de la emergencia:

111 fallecidos

87 heridos

37 viviendas destruidas

61 edificios colapsados

18 centros de salud averiados

18 vías afectadas

1 aeropuerto afectado

Pereira y Cali entre las zonas más golpeadas

Automóvil dañado en Manizales por el terremoto en Colombia. (JOHN BONILLA/AFP)

Aproximadamente, la mitad de los fallecidos se concentra en el área metropolitana de Pereira, según información brindada por el alcalde Mauricio Salazar.

La situación también es crítica en Cali, capital del Valle del Cauca. El alcalde Alejandro Eder informó del derrumbe de alrededor de 30 estructuras con personas atrapadas.

Además, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó 25 fallecidos en el departamento, sin incluir las víctimas de Cali, según la información publicada por el medio español.

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Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno colombiano declaró el desastre nacional, una medida que permite movilizar recursos de manera inmediata para atender las zonas afectadas.

Siete aeropuertos suspendieron operaciones

El terremoto también provocó afectaciones en la infraestructura aeroportuaria. Según El País, los aeropuertos de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura suspendieron sus operaciones después de sufrir daños.

Los equipos de rescate continúan buscando personas entre los escombros, por lo que el número de víctimas y el balance de daños podrían seguir cambiando durante las próximas horas.

Recuento de videos del momento del terremoto de 7.4Mw en #Chocó, #Colombia. El evento ha provocado daños en Manizales, Pereira, Armenia, Cali y varios poblados cercanos que hasta el momento siguen incomunicados. pic.twitter.com/ndhjfRW2Cc — IIGEA A.C. (@IIGEAac) August 10, 2026