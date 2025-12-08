Reconocida influencer vive un infierno con su rostro tras someterse a un tratamiento estético clandestino

La influencer brasileña Juliana Oliveira, conocida en redes como Juju do Pix, vive un duro proceso de reconstrucción facial tras haber sido víctima de un procedimiento estético clandestino en 2017, cuando recibió 21 inyecciones de aceite mineral en su rostro.

Consecuencias de un tratamiento clandestino

Juliana Oliveira inició cirugías reconstructivas tras sufrir una mala praxis en 2017. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Oliveira, una mujer trans de 32 años, buscaba feminizar sus facciones creyendo que le aplicarían silicona. Sin embargo, la clínica ilegal utilizó aceite mineral y laxantes, sustancias prohibidas que le provocaron una marcada deformación. Según reportes de medios internacionales, incluidos The Sun, la gravedad del caso fue tal que los médicos decidieron realizar las cirugías sin cobrarle.

El daño físico y emocional impactó su vida laboral y social, obligándola a apoyarse en su comunidad digital, donde narró su experiencia, mostró comparaciones de su rostro y solicitó ayuda económica. A pesar del dolor, mantuvo el humor con mensajes que conectaron con sus más de 48 mil seguidores.

La primera cirugía reconstructiva

El 20 de junio, Oliveira fue sometida a su primera intervención en el Hospital Indianópolis de São Paulo, a cargo del cirujano Thiago Marra, quien retiró la mayor cantidad posible de tejido afectado. La operación duró más de cuatro horas debido a la dureza del material incrustado en la piel.

El especialista explicó que el proceso debe ser gradual para evitar complicaciones como la necrosis. La segunda etapa se realizará cuando el tejido haya sanado lo suficiente para continuar con nuevas extracciones.

Una historia de resistencia y apoyo colectivo

La influencer recibió un respaldo masivo en redes sociales, donde sus seguidores le enviaron mensajes de ánimo y deseos de recuperación. Comentarios destacaron la importancia de que finalmente recibiera atención médica adecuada y celebraron su fortaleza.

El equipo médico aseguró que trabaja con cuidado para acompañarla en un proceso que busca devolverle bienestar y autoestima. Su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia, así como en un recordatorio de los peligros de los procedimientos estéticos ilegales.

