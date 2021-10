Reina Isabel, de 95 años, rechaza el premio “anciana del año”

La reina Isabel II lleva nada menos que 70 años en el trono. AFP (CHRIS JACKSON/AFP)

“Su majestad cree que eres tan viejo como te sientes”, afirmó el secretario de Isabel II para explicar porque la monarca rechazó a sus 95 años un premio reservado a las personas ancianas, informó el martes la publicación que lo otorga.

La revista The Oldie, que pretende ser una alternativa “desenfadada” a una prensa “obsesionada con la juventud y la celebridad”, anunció que había propuesto al Palacio de Buckingham otorgar su “Oldie of the Year” (“viejito del año”) a la soberana, que lleva casi siete décadas en el trono.

El martes publicó la carta de rechazo enviada el 21 de agosto desde el castillo de Balmoral, en Escocia, donde la Reina pasa los veranos, y firmada por su secretario privado adjunto Tom Laing-Baker.

“Su majestad cree que eres tan viejo como te sientes y, por lo tanto, no cree que cumplir los criterios para aceptar” el galardón, explicó.

Muy activa

Después de pasar los sucesivos confinamientos en el castillo de Windsor, unos 40 km al oeste de Londres, y pese a las especulaciones de podría vérsela menos en público tras la muerte en abril de su marido Felipe, Isabel II ha acudido a varios compromisos últimamente.

La semana pasada se la vio caminando en público con un bastón, la primera vez que esto ocurre desde 2004.

Felipe, que falleció en abril a un mes de cumplir 100 años, recibió el premio “Oldie” en 2011, cuando sopló las 90 velas.

“No hay nada para la moral como que te recuerden que los años pasan y que la vieja carcasa empieza a desmoronarse”, escribió el duque de Edimburgo, conocido por su humor a veces poco diplomático, en su carta de agradecimiento. “Pero es bonito que te recuerden”, agregó.