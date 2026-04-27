Repartidor le causó daños a un auto de lujo por escapar de unos perros y la justicia tomó decisión

Un repartidor que saltó sobre un automóvil Porsche Cayenne tras asustarse por unos perros no está obligado a pagar por los supuestos daños resultantes, anunció este lunes un tribunal de Múnich.

El repartidor, que no fue identificado, se subió a la tapa del motor en septiembre de 2024 tras asustarse por dos perros dálmatas y un mestizo cuando se abrió la puerta principal de una vivienda en Freising, indicó el tribunal de distrito de Múnich en un comunicado.

Dos dálmatas como estos asustaron al repartidor. Archivo (PHILIP WATTS / FLICKR)

Al hacerlo, causó daños en la tapa del motor de vehículo por más de 3.170 dólares (¢1.654.540) en forma de arañazos y abolladuras, según el demandante.

El caso llegó a los tribunales después de que el repartidor y su empleador se negaron a cubrir el costo de las reparaciones.

Al fallar a su favor, el tribunal dictaminó que no estaba claro si los daños procedían del repartidor, señalando que las fotos entregadas como prueba parecían haber sido tomadas meses después del incidente.

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El demandante, añadió el tribunal, además debería haber controlado a sus perros y haber sabido que iba a pasar un repartidor.

Según el propietario del auto y un testigo, los perros estaban a unos tres o cuatro metros del repartidor y no se mostraban agresivos, pero el tribunal sostuvo que eso no eximía al hombre de su deber de controlar a sus mascotas.

Un Porsche Cayenne como este fue el que sufrió daños. Cortesía

El hecho de que ladraran y corrieran hacia el repartidor fue suficiente para desencadenar un reflejo de huida, concluyó el tribunal.