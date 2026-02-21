Exfigura de Repretel llora tras regalarse carro de casi 208 millones de colones

Un exparticipante de uno de los últimos grandes programas que produjo Repretel no pudo contener las lágrimas al cumplir uno de los sueños que tenía desde niño: comprarse el carro que siempre anheló.

Se trata de Kurt Werner, quien hace 10 años ganó popularidad en el país gracias a su participación en Batalla de talentos, espacio transmitido por canal 11 en el 2016.

Kurt Werner no se contuvo las lágrimas al conquistar su sueño de toda la vida. Fotografía: Instagram Kurt Werner. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Exmiss Costa Rica se casa en Italia con exfigura de Repretel; vea las fotos

De la televisión al éxito en ventas

Werner, además de su paso por la pantalla chica, es esposo de la miss Costa Rica 2021, Valeria Rees, quien también formó parte del programa en aquel entonces.

Tras su experiencia en televisión, Kurt se especializó en el área de ventas, donde ha construido una carrera exitosa que le ha permitido darse importantes lujos junto con su pareja.

Su más reciente adquisición fue un vehículo de la marca de ultralujo Porsche, considerado uno de los autos deportivos más exclusivos del mercado.

Según la página oficial de la compañía en Costa Rica, el modelo que adquirió tiene un precio base que se inicia en 432.500 dólares; es decir, cerca de 208 millones de colones.

Exfigura de Repretel presume su carrazo nuevo

LEA MÁS: Prometido de Valeria Rees “rajó” con el platal que gana y le mandó un mensaje a los hombres

“Llegó el día que de niño tanto soñé”

El propio Kurt compartió el emotivo momento en sus redes sociales.

“Llegó el día que de niño tanto soñé”, escribió en la publicación en la que mostró su nueva joya sobre ruedas.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la forma en que recibió el vehículo: se lo llevaron en grúa hasta el lugar que él solicitó, aumentando la expectativa del momento.

En el video se observa cuando destapa el carro, abre la puerta, retira el cobertor del asiento del conductor y el protector del volante. Luego levanta las manos en señal de triunfo y, visiblemente conmovido, celebra el logro.

Kurt Werner adquirió un carro muy similar a este que, según Porsche Costa Rica, cuesta casi 208 millones de colones. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Mamá de Valeria Rees subió video de boda de su hija y todos buscaron a la de vestido azul

La escena reflejó no solo el lujo del automóvil, sino también la emoción de alcanzar una meta personal tras años de esfuerzo.