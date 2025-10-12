Mamá de Valeria Rees subió video de boda de su hija y todos buscaron a la de vestido azul

Valeria Rees y Kurt Werner se casaron en Milán, Italia, el 18 de agosto. (Instagram/Instagram)

La mamá de la modelo Valeria Rees subió un video de la boda de su hija y todos se metieron a buscar a la invitada de vestido azul.

La exmiss Costa Rica se casó el 18 de agosto con Kurt Werner, conocido por su participación en el programa Batalla de talentos, en Milán, Italia.

Recientemente, ella contó en sus redes sociales que su boda fue tal y como siempre la soñó, pero que hubo un pequeño detalle que hizo que no fuera del todo perfecta.

A sus invitados, ellos les pidieron un único requisito y era que llegaran con ropa negra, pero hubo una mujer que rompió el protocolo y llegó vestida de azul.

Así fue la boda de Valeria Rees y Kurt Werner

Su mamá Heylin Loría compartió en TikTok un video de cómo estuvo la espectacular boda de su hija y muchos no aguantaron la curiosidad de buscar a la mujer del vestido azul.

“Todos estamos aquí buscando lo mismo”, puso una de sus seguidoras.

“Queremos ver a la de vestido azul”, escribió otra.

“Señora, de casualidad, no grabó a la de vestido azul”, comentó otra seguidora de la mamá de Rees.

Con solo ver, la boda estuvo espectacular y todos los demás invitados sí cumplieron con ir completamente de negro como lo quería la hermosa novia.