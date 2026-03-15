“Si sigue vivo, lo mataremos”: La brutal amenaza contra Netanyahu luego de rumores por su estado de salud

Una nueva escalada de violencia sacudió la región tras un masivo ataque de Irán con proyectiles dirigidos hacia el sur y centro de Israel.

El primer ministro Benjamin Netanyahu bajo amenaza directa de la Guardia Revolucionaria. (ABIR SULTAN/AFP)

La ofensiva, ejecutada durante la mañana de este domingo, dejó un saldo preliminar de dos personas heridas en las cercanías de Tel Aviv. Los impactos se registraron en Bnei Brak y Ramat Gan, donde hombres de 60 y 70 años sufrieron lesiones leves tras la caída de presunta munición de racimo en zonas residenciales.

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El mando militar iraní justificó la operación señalando que los objetivos eran puntos estratégicos, específicamente la unidad especial policial Lahav 433 y el centro de comunicaciones satelitales Defensa Gilat.

Esta última instalación es reconocida por su estrecha colaboración tecnológica con la OTAN y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, lo que añade una dimensión internacional al reciente bombardeo.

Amenazas directas contra el liderazgo israelí

En medio de la ofensiva militar, la Guardia Revolucionaria de Irán intensificó la guerra psicológica al declarar públicamente su intención de acabar con la vida del primer ministro Benjamin Netanyahu.

A través de sus canales oficiales, el cuerpo élite iraní calificó al mandatario de “criminal” y aseguró que mantendrán su persecución, alimentando rumores sobre el estado de salud del líder israelí tras su ausencia en reuniones de seguridad recientes.

Como respuesta inmediata, la Fuerza Aérea de Israel inició una serie de bombardeos “extensos” en el oeste de la república islámica.

Según fuentes oficiales, estas incursiones están diseñadas para destruir infraestructura clave del régimen, en un intento por mermar la capacidad de respuesta de Teherán ante la prolongación del enfrentamiento armado.

Acusaciones de conspiración y bandera falsa

El panorama diplomático también se ha visto afectado por graves acusaciones desde Teherán.

El conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos, no parece tener fin próximamente. (-/AFP)

El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, sugirió que Israel y Estados Unidos podrían estar planeando ataques de “bandera falsa” para incriminar a Irán. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, fue más allá al mencionar supuestos complots internacionales para justificar una intervención mayor.

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Esta fase del conflicto en Medio Oriente marca uno de los momentos más críticos de los últimos meses. Con amenazas de muerte directas y ataques a centros de alta tecnología, la estabilidad de la zona pende de un hilo mientras la comunidad internacional observa con preocupación el intercambio de fuego directo entre ambas potencias regionales.