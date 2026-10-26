¿Su gato se acerca con la cola en forma de signo de pregunta? Esto significa

Si un gato se acerca con la cola levantada y la punta ligeramente doblada, como un signo de pregunta, podría estar dispuesto a interactuar con usted. Esta postura suele asociarse con un saludo amistoso y una actitud receptiva.
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Según Infobae, la posición de la cola debe interpretarse junto con otras señales corporales para comprender qué desea el animal.
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¿Cómo saber si quiere cariño?
Las orejas hacia delante, los bigotes relajados y el hecho de frotarse contra sus piernas pueden indicar que el gato se siente cómodo y busca contacto.
Sin embargo, que se acerque no significa que quiera que lo carguen o acaricien durante mucho tiempo. Lo recomendable es dejar que tome la iniciativa, ofrecerle la mano sin movimientos bruscos y respetar su decisión de alejarse.
Señales de que prefiere estar solo
Si el felino aplana las orejas, se encoge, eriza el pelo, mueve la cola bruscamente o intenta escapar, podría sentirse incómodo o amenazado.
Ante estas conductas, evite tocarlo o perseguirlo. Darle espacio y permitirle retirarse ayuda a que se sienta seguro. Si presenta cambios repentinos de comportamiento, es recomendable consultar con un veterinario.