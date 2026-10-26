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¿Su gato se acerca con la cola en forma de signo de pregunta? Esto significa

La postura puede revelar si el felino busca compañía, pero hay otras señales que debe observar antes de acariciarlo

Por Fabiola Montoya Salas

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Los gatos de interior registraron una mediana de BPA de 35,3 pg/mg, frente a 24,4 pg/mg en animales con acceso al exterior.
La cola levantada y curvada en la punta suele asociarse con un saludo amistoso de los gatos. (ChatGPT/Generada con IA)

Si un gato se acerca con la cola levantada y la punta ligeramente doblada, como un signo de pregunta, podría estar dispuesto a interactuar con usted. Esta postura suele asociarse con un saludo amistoso y una actitud receptiva.

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Según Infobae, la posición de la cola debe interpretarse junto con otras señales corporales para comprender qué desea el animal.

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¿Cómo saber si quiere cariño?

Observar aves, personas y otros estímulos desde una ventana ayuda a mantener activos a los gatos y mejora su calidad de vida, según especialistas.
Las orejas y los bigotes ayudan a interpretar el lenguaje corporal felino. (ChatGPT/Generada con IA)

Las orejas hacia delante, los bigotes relajados y el hecho de frotarse contra sus piernas pueden indicar que el gato se siente cómodo y busca contacto.

Sin embargo, que se acerque no significa que quiera que lo carguen o acaricien durante mucho tiempo. Lo recomendable es dejar que tome la iniciativa, ofrecerle la mano sin movimientos bruscos y respetar su decisión de alejarse.

Señales de que prefiere estar solo

Si el felino aplana las orejas, se encoge, eriza el pelo, mueve la cola bruscamente o intenta escapar, podría sentirse incómodo o amenazado.

Ante estas conductas, evite tocarlo o perseguirlo. Darle espacio y permitirle retirarse ayuda a que se sienta seguro. Si presenta cambios repentinos de comportamiento, es recomendable consultar con un veterinario.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.