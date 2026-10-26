¿Su gato se acerca con la cola en forma de signo de pregunta? Esto significa

La cola levantada y curvada en la punta suele asociarse con un saludo amistoso de los gatos. (ChatGPT/Generada con IA)

Si un gato se acerca con la cola levantada y la punta ligeramente doblada, como un signo de pregunta, podría estar dispuesto a interactuar con usted. Esta postura suele asociarse con un saludo amistoso y una actitud receptiva.

LEA MÁS: ¿Su tabla de picar quedó oliendo a ajo? Este truco casero puede ayudarle a quitar el mal olor

Según Infobae, la posición de la cola debe interpretarse junto con otras señales corporales para comprender qué desea el animal.

LEA MÁS: Tesla sorprende con carro que salta sobre camiones y hace piruetas en el aire

¿Cómo saber si quiere cariño?

Las orejas y los bigotes ayudan a interpretar el lenguaje corporal felino. (ChatGPT/Generada con IA)

Las orejas hacia delante, los bigotes relajados y el hecho de frotarse contra sus piernas pueden indicar que el gato se siente cómodo y busca contacto.

Sin embargo, que se acerque no significa que quiera que lo carguen o acaricien durante mucho tiempo. Lo recomendable es dejar que tome la iniciativa, ofrecerle la mano sin movimientos bruscos y respetar su decisión de alejarse.

Señales de que prefiere estar solo

Si el felino aplana las orejas, se encoge, eriza el pelo, mueve la cola bruscamente o intenta escapar, podría sentirse incómodo o amenazado.

Ante estas conductas, evite tocarlo o perseguirlo. Darle espacio y permitirle retirarse ayuda a que se sienta seguro. Si presenta cambios repentinos de comportamiento, es recomendable consultar con un veterinario.