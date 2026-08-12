¿Su refrigerador huele mal? Estos son los pasos para limpiarlo correctamente

Una buena limpieza del refrigerador ayuda a evitar malos olores, bacterias y moho. (Gemini/Gemini)

Si al abrir el refrigerador usted siente un olor desagradable o encuentra restos de comida en alguna esquina, puede que ya sea hora de darle una buena limpieza.

De acuerdo con Univisión, mantener el refrigerador limpio no solo ayuda a evitar malos olores, sino que también permite reducir la acumulación de bacterias y moho.

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La dietista Erin Palinski-Wade explicó al medio estadounidense que pasar únicamente un trapo húmedo no es suficiente, pues los residuos de comida pueden acumularse y convertirse en un lugar donde crezcan bacterias y moho.

Así puede limpiar su refrigerador

Para hacer una limpieza profunda, la especialista recomienda seguir estos pasos:

Apague el refrigerador antes de comenzar.

antes de comenzar. Retire todos los alimentos y revise cuáles todavía están en buen estado.

y revise cuáles todavía están en buen estado. Saque las repisas y cajones y lávelos con agua tibia y jabón.

y lávelos con agua tibia y jabón. Limpie las paredes internas con agua tibia y un producto adecuado para desinfectar.

con agua tibia y un producto adecuado para desinfectar. Preste atención a los sellos de las puertas, ranuras, grietas y bandejas , ya que en esos lugares pueden acumularse humedad y restos de comida.

, ya que en esos lugares pueden acumularse humedad y restos de comida. No utilice el mismo paño para todas las superficies, porque podría terminar trasladando los gérmenes de un lugar a otro.

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Según la especialista, una buena práctica es realizar una limpieza superficial cada semana y una limpieza profunda una vez al mes.

Eso sí, si usted nota un derrame, humedad, moho u olores extraños, no espere hasta la siguiente limpieza mensual: es mejor atenderlo de inmediato.

Y un último detalle: si va a utilizar algún producto de limpieza, siga siempre las indicaciones de la etiqueta y evite mezclar productos químicos entre sí.