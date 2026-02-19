Terror en el parque: Balacera contra niños que jugaban deja un muerto y varios heridos en México

La violencia vinculada a la delincuencia organizada volvió a sacudir a México este martes por la noche.

El estado de Guanajuato vive momentos de tensión tras un nuevo ataque armado en un espacio público. (MARIO ARMAS/AFP)

Un violento ataque armado perpetrado en el municipio de San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato, resultó en la muerte de un adulto y dejó un saldo de al menos ocho menores de edad con heridas de diversa consideración.

El incidente ocurrió en un parque recreativo donde familias y niños disfrutaban de los juegos infantiles, provocando escenas de pánico y desesperación entre los residentes locales.

Según los reportes oficiales, la víctima mortal es un hombre de 36 años, quien se encontraba en el sitio al momento de las detonaciones.

La gobernadora de la entidad, Libia Dennise García, lamentó profundamente el suceso a través de sus canales oficiales, confirmando que entre las víctimas se encuentran niñas, niños y adolescentes.

El gobierno municipal detalló que, de los ocho menores afectados, tres ya recibieron el alta médica, mientras que cinco permanecen bajo observación profesional, aunque todos se reportan fuera de peligro.

Pánico y falta de vigilancia en la zona

Testigos del área relataron que el estallido de la violencia ocurrió cerca de las 21:30 horas, momento en el que se escucharon aproximadamente 20 disparos de arma de fuego.

Vecinos de la localidad, quienes prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, señalaron que el parque suele ser punto de reunión para pandillas locales y denunciaron una preocupante falta de presencia policial constante.

“Fue un momento de mucho terror ver a los niños corriendo para proteger sus vidas”, narró una madre de familia afectada por la inseguridad en México.

El peritaje inicial reveló impactos de proyectiles en viviendas aledañas y rastros de esquirlas en la espalda de un menor de 12 años, evidenciando la magnitud de la agresión.

La fiscalía estatal ya inició las diligencias correspondientes para identificar a los responsables de este acto que ha conmocionado a una población de cerca de 80.000 habitantes.

Guanajuato bajo la sombra del crimen

Este hecho no es un incidente aislado en el estado de Guanajuato. La región, que destaca por su relevancia industrial y turística, enfrenta una cruenta disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Autoridades refuerzan la seguridad ante la creciente actividad de la delincuencia organizada en el centro del país. (MARIO ARMAS/AFP)

A finales de enero, la entidad ya había captado la atención internacional tras una masacre en un partido de fútbol en Salamanca, donde fallecieron 11 personas.

A pesar de que el Gobierno federal ha destacado una reducción en las tasas de homicidios a nivel nacional durante el inicio de 2026, eventos como este subrayan los desafíos persistentes de la estrategia de seguridad actual.

El despliegue de fuerzas federales y estatales continúa en la zona con el objetivo de contener la ola de violencia que sigue cobrando víctimas civiles. La comunidad ahora exige medidas concretas para garantizar que los espacios públicos vuelvan a ser seguros para la infancia.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.