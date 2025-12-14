Tiroteo sacude famosa playa de Australia y deja 12 muertos y muchas víctimas

Un violento tiroteo ocurrido la tarde del domingo en Bondi Beach, en Sídney, encendió las alarmas en Australia y dejó un saldo preliminar de al menos 12 personas fallecidas y decenas de heridos, según confirmaron autoridades policiales.

La policía de Nueva Gales del Sur acordonó Bondi Beach tras el tiroteo y pidió a la población evitar la zona por razones de seguridad. Foto: BBC (BBC/BBC)

El ataque se registró exactamente en Campbell Parade, una de las zonas más concurridas del sector, cuando múltiples disparos provocaron pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Equipos de emergencia llegaron rápidamente y trasladaron a 29 personas a distintos hospitales, algunas en condición delicada.

Equipos de emergencia atendieron a decenas de personas heridas luego del ataque ocurrido en una de las playas más concurridas de Sídney. Foto: BBC (BBC/BBC)

Las autoridades mantienen una investigación activa con apoyo de la unidad antiterrorista, mientras analizan objetos sospechosos hallados en el lugar.Foto: BBC (BBC/BBC)

La Policía de Nueva Gales del Sur informó que uno de los presuntos atacantes murió en el sitio, mientras que otro se mantiene en estado crítico bajo custodia. Además, las autoridades confirmaron que la unidad antiterrorista lidera la investigación, debido al contexto y a la magnitud del hecho.

People en Español dio a conocer que el tiroteo ocurrió mientras familias y niños participaban en una actividad comunitaria por la festividad de Janucá, lo que aumentó la conmoción. Medios locales reportaron que entre las víctimas habría menores de edad y un oficial de policía.

Como medida preventiva, se estableció una amplia zona de exclusión, ya que se localizaron objetos sospechosos que están siendo analizados por personal especializado. La Policía pidió a la población evitar el área y seguir únicamente información oficial.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, fue informado de inmediato sobre la situación y solicitó a quienes se encontraban en la zona acatar todas las indicaciones de seguridad, mientras continúan las investigaciones de uno de los ataques más graves registrados recientemente en el país.

La escena permanece bajo resguardo policial y las autoridades no descartan nuevos arrestos en las próximas horas.