Tragedia en gimnasio: mujer murió mientras entrenaba en sede de Smart Fit

Una mujer de 32 años murió de forma repentina mientras entrenaba en un gimnasio de la cadena Smart Fit en Cartagena, Colombia, hecho que causó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar.

LEA MÁS: Ultramillonarios de Dubái pagan millones para escapar de la guerra

La víctima fue identificada como Marianni Vázquez, de nacionalidad venezolana, quien sufrió un desmayo inesperado mientras realizaba su rutina de ejercicios, según reportó el medio Infobae.

Colapsó mientras hacía ejercicio

El incidente ocurrió el lunes 2 de marzo dentro de una sede del gimnasio ubicada en el centro comercial Mallplaza, cerca del Centro Histórico de Cartagena.

De acuerdo con la información publicada, la mujer estaba realizando ejercicios enfocados en hombros y torso cuando perdió el conocimiento de manera repentina.

Tras la emergencia, personal del gimnasio y equipos médicos intentaron reanimarla durante aproximadamente 25 minutos mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron restablecer sus signos vitales.

Autoridades hablan de causa natural

Marianni Vázquez murió mientras realizaba ejercicios en un gimnasio en Cartagena. (Fines ilustrativos) (Shutterstock/Shutterstock)

El Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (Dadis) informó que la mujer sufrió un desmayo súbito sin señales previas de alerta.

Tras revisar el caso, las autoridades indicaron que el fallecimiento fue atribuido a causas naturales y que no se encontraron factores externos que provocaran la muerte.

Smart Fit lamentó lo ocurrido

Por su parte, la cadena de gimnasios Smart Fit emitió un comunicado en el que expresó su pesar por el fallecimiento de la usuaria.

La empresa indicó que, tras la emergencia médica, activaron el protocolo de atención, brindaron primeros auxilios y utilizaron un desfibrilador externo automático (DEA) mientras se coordinaba la llegada de los servicios médicos.

LEA MÁS: Ataúd de oro y tres grúas de flores: el último y ostentoso adiós a El Mencho en México

Además, aseguraron que brindarán acompañamiento a la familia de la víctima y apoyo al personal que presenció el lamentable hecho.

El hecho ocurrió en una sede de Smart Fit ubicada en un centro comercial. (Fines ilustrativos) (Jasminko Ibrakovic antoniodiaz Kenneth Arrieta Alfaro Drazen Zigic Freebird7977 shutterstock/Shutterstock)

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor