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Trump descarta un alto el fuego con Irán

Donald Trump advirtió que no desea un alto al fuego, menos ahora que están “aniquilando al contrincante”

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Por AFP y Ovidio Ramírez

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este viernes un acuerdo de alto el fuego con Irán, por considerar que Washington lleva ventaja en la guerra, que ya dura tres semanas.

“No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa a bordo del Air Force One, que despegó de West Palm Beach, Florida, el 15 de marzo de 2026, rumbo a la Base Conjunta Andrews, Maryland. El presidente Trump regresó a Washington D.C. el domingo tras un viaje de fin de semana a Florida. Nathan Howard/Getty Images/AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa a bordo del Air Force One, que despegó de West Palm Beach, Florida, el 15 de marzo de 2026, rumbo a la Base Conjunta Andrews, Maryland. El presidente Trump regresó a Washington D.C. el domingo tras un viaje de fin de semana a Florida. Nathan Howard/Getty Images/AFP (NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP)

Además, se confirmó que el ejército estadounidense desplegará en Oriente Medio tropas adicionales, pertenecientes al cuerpo de Marines, según los medios de comunicación locales.

Esto puede presagiar una posible operación terrestre en Irán después de tres semanas de guerra y confirman la posición de Trump de no ceder con los ataques.

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Para completar el cuadro, Trump tachó de “cobardes” a los aliados de la OTAN de Estados Unidos por no querer implicarse militarmente para controlar la ruta marítima del estrecho de Ormuz.

“¡COBARDES, y lo RECORDAREMOS!”, publicó en su plataforma Truth Social.

Guerra en Irán
Irán sigue siendo atacada por las fuerzas estadounidenses. AFP (KAWNAT HAJU/AFP)

Pese a lo anterior, el Reino Unido ha autorizado a Estados Unidos a utilizar bases británicas para atacar instalaciones iraníes en el estrecho de Ormuz, como parte de sus “operaciones defensivas” contra Irán, indicó el gobierno británico.

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Ovidio Ramírez

Ovidio Ramírez

Egresado en la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y técnico en Administración de Negocios en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tiene experiencia en periódicos y revistas.

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