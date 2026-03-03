Preocupación por la salud de Donald Trump tras aparecer con extrañas marcas durante acto público

Donald Trump, genero preocupación. (MANDEL NGAN/AFP)

La salud de Donald Trump vuelve a estar en el centro de la conversación.

Esta vez no fueron solo los moretones en sus manos los que llamaron la atención, sino un notorio enrojecimiento en el lado derecho del cuello que quedó en evidencia durante una ceremonia oficial en la Casa Blanca.

Las imágenes del evento circularon rápidamente y encendieron preguntas sobre el estado físico del mandatario de 79 años.

Ante la ola de comentarios, el médico presidencial, Sean Barbabella, le explicó a la revista People en Español, la situación del presidente y es que está utilizando una crema de uso común como parte de un tratamiento preventivo indicado por su equipo médico. Agregó que el enrojecimiento podría mantenerse por algunas semanas, aunque no detalló cuál es la condición específica que motivó la prescripción.

Durante la actividad también se observaron hematomas en la mano derecha del mandatario, incluso a pesar del maquillaje. No es la primera vez que estas marcas generan especulación. En meses anteriores, Trump ya había sido fotografiado con moretones similares.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que las marcas se deben al ritmo intenso de trabajo del presidente y al hecho de que pasa gran parte del día saludando personas.

foto: People en Español

Cabe recordar que en julio de 2025 el mandatario fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica. En ese momento, su médico explicó que los hematomas eran compatibles con el uso diario de aspirina como parte de su tratamiento.

El propio Trump confirmó en una entrevista con The Wall Street Journal que toma 325 miligramos diarios del medicamento, una dosis superior a la que comúnmente recomiendan los especialistas para prevención cardiovascular.

Por ahora, desde la Casa Blanca insisten en que se trata de una situación controlada. Sin embargo, cada nueva aparición pública del presidente vuelve a poner su estado de salud bajo la lupa.