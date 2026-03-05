Trump despide a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la salida de Kristi Noem como jefa del Departamento de Seguridad Nacional, artífice de la ofensiva del gobierno contra la inmigración.

Trump, en una publicación en su plataforma Truth Social, dijo que Markwayne Mullen, un senador republicano de Oklahoma, reemplazaría a Noem al frente del poderoso Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) el 31 de marzo.

Noem “ha cumplido su función con creces y ha logrado numerosos y destacados resultados", afirmó Trump. AFP. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Noem, de 54 años, se convertirá en enviada especial del mandatario para una nueva iniciativa de seguridad en todo el continente, indicó Trump.

Según varios medios estadounidenses, Trump estaba molesto por declaraciones de Noem en una audiencia del Senado esta semana, en la que afirmó que el presidente había aprobado una campaña publicitaria del DHS por 220 millones de dólares en la que ella aparecía de forma destacada.

Noem “ha cumplido su función con creces y ha logrado numerosos y destacados resultados (¡especialmente en la Frontera!)”, afirmó Trump.

Esta madre de tres hijos es considerada un pilar del movimiento MAGA (iniciales en inglés de “Devolver la grandeza a Estados Unidos”), que agrupa a los más fervientes trumpistas dentro del Partido Republicano.

Noem, defensora de posiciones ultraconservadoras en temas desde el aborto hasta la inmigración, pasando por las armas de fuego, es recordada por el escándalo que provocó su revelación de que se había visto obligada a matar a tiros a su perrita Cricket debido a su carácter “indomable”.

Trump describió a Mullin como un “guerrero MAGA” y afirmó que será un “espectacular secretario de Seguridad Nacional”.

Kristi Noem era la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)

La nominación de Mullin aún debe ser confirmada por el Senado, donde los republicanos tienen mayoría.

“Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, frenar los delitos cometidos por migrantes, asesinos y otros criminales que intentan ingresar ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez”, aseguró Trump.

“Efectiva”

El presidente republicano hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos, y el DHS es el principal ejecutor de su política de deportaciones.

Noem fue blanco de críticas bipartidistas en la audiencia del Senado del martes por la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

“Bajo su liderazgo, el DHS ha carecido de cualquier brújula moral o respeto por el estado de derecho”, le dijo a Noem el senador Dick Durbin, demócrata de Illinois.

Durbin y otros demócratas le pidieron repetidamente a Noem que se disculpara por la muerte de dos estadounidenses abatidos por agentes federales en Minesota durante protestas contra la ofensiva migratoria y por haberlos calificado de “terroristas internos”.

Noem fue blanco de críticas bipartidistas en la audiencia del Senado del martes por la ofensiva migratoria del gobierno de Trump. AFP (Uncredited)

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, tuvo duras palabras para la gestión de Noem en el DHS y pidió su renuncia.

“Hemos visto un desastre bajo su liderazgo”, dijo Tillis. “Personas inocentes fueron detenidas y eran ciudadanos estadounidenses”.

El senador John Kennedy, republicano de Luisiana, interrogó a Noem sobre los 220 millones de dólares que el DHS gastó en anuncios televisivos que instan a los migrantes indocumentados a autodeportarse.

Noem afirmó que la campaña publicitaria había sido “efectiva”.

“Fueron efectivas para que su nombre fuera más conocido”, replicó Kennedy.

El despido de Noem se produce en medio de un cierre parcial del DHS por falta de presupuesto.

Los demócratas se oponen a asignar nuevos fondos para el DHS. AFP (SGT. GRIFFIN PAYNE/AFP)

Los demócratas se oponen a asignar nuevos fondos para el DHS hasta que se implementen cambios importantes en la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lleva a cabo sus operaciones.

Exigen restringir las patrullas, prohibir a los agentes el uso de máscaras faciales y requerir órdenes judiciales antes de ingresar a propiedades privadas.