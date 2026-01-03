Trump publica la primera imagen de Maduro capturado y un elemento llamó mucho la atención

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó este sábado la primera imagen del presidente venezolano Nicolás Maduro tras ser capturado durante una operación militar ejecutada en Caracas, Venezuela.

La captura se produjo en el marco de un ataque de gran escala ordenado por el gobierno estadounidense, que generó explosiones en varios puntos estratégicos del país sudamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó en su red social Truth Social una imagen que, según afirmó, muestra a Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense. (Truth Social/Cortesía)

Trump publicó la fotografía en su red social oficial, en la que se ve a Maduro esposado, y llama la atención que tiene lentes oscuros. Él está acompañado por un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), mientras se encuentra a bordo del buque USS Iwo Jima.

En la imagen, Maduro sostiene una botella de agua.

Foto de Nicolás Madura compartida por Trump (Cortesía/cortesía)

Según confirmó el mandatario estadounidense, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados primero al USS Iwo Jima y ahora se dirigen a Nueva York, donde serán juzgados por cargos de narcoterrorismo y otros delitos vinculados al narcotráfico.

La acusación que hace Estados Unidos se basa en una acusación formal presentada en 2020 ante un tribunal federal de Manhattan.