Turista muere tras caer 200 metros mientras intentaba tomarse una selfie en montaña de China

Turista muere tras caer 200 metros al intentar tomarse una selfie en montaña de China (Fines ilustrativos) (Realizada con IA/Realizada con IA)

Un turista de 31 años perdió la vida tras caer aproximadamente 200 metros en el Monte Nama Feng, en la provincia de Sichuan, China. El accidente ocurrió cuando la víctima se apartó de la cuerda de seguridad para intentar tomarse una selfie en la cima, según información publicada por el medio brasileño O Globo.

El momento del accidente

El hecho quedó registrado en video por otros excursionistas. En las imágenes se observa cómo el hombre pierde el equilibrio y resbala por una pendiente helada. De acuerdo con Metrópoles, testigos confirmaron que el alpinista había desatado su sistema de seguridad para lograr una mejor fotografía.

Los equipos de rescate llegaron minutos después al lugar, pero confirmaron que la caída había sido fatal. Según reportó AS España, el cuerpo fue hallado en una zona de difícil acceso de la montaña.

El riesgo detrás de las selfies extremas

Este tipo de tragedias no es aislada. Hay una lista global de muertes relacionadas con selfies advierten que las caídas desde grandes alturas son una de las principales causas de fallecimientos en este tipo de incidentes.

Reacciones y llamado a la prevención

El caso provocó debate en redes sociales y medios chinos sobre la presión de las plataformas digitales. Según información de Metrópoles, muchos usuarios comentaron que el turismo en zonas de riesgo debe reforzar controles de seguridad para evitar tragedias similares.

*Nota realizada con ayuda de IA*