Una ciudad se llenó de carteles con llamativos mensajes

Carteles Ciudad México (Tomada de Twitter)

En los primeros días de octubre unos curiosos mensajes fueron publicados en diferentes carteles alrededor de la Ciudad de México y, rápidamente, se hicieron virales en redes sociales.

En los espectaculares mensajes un hombre desesperado le pedía perdón a “Laura” y le decía que era un idiota, que por favor lo desbloqueara para hablar con ella.

Cartel pidiendo perdón a Laura (Tomada de Twitter)

¿Hombre arrepentido o publicidad? Curiosos mensajes se hicieron virales en redes

En este segundo capítulo “Laura” le respondió por la misma vía a “Javier” para decirle que no lo va a perdonar.

“Javier, me prestaron este espectacular para decirte que me elegí a mí”, “Javier expresarte, es tu derecho, pero no es romántico”, decían los mensajes de “Laura”.

La historia detrás de los mensajes de Laura y Javier es un misterio, aún no se sabe si es un truco de publicidad o son reales, pero muchas personas esperan la tercera parte.